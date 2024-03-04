В Волгоградской области до 1 мая проведут сверку действующих и запланированных инициатив, проектов и программ развития с новыми задачами, которые озвучил президент России Владимир Путин 29 февраля во время оглашения послания Федеральному Собранию. Такую задачу перед подчиненными поставил сегодня, 4 марта, на оперативном совещании Андрей Бочаров. Обязанности возложены на заместителей губернатора.

– 29 февраля 2024 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин формулировал перечень стратегических задач долгосрочного развития нашей страны. Это по-настоящему программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее, – сказал на сегодняшнем совещании Андрей Бочаров, отдельно подчеркнув, что глава государства значительное внимание уделил вопросам социальной поддержки семьи и поддержки участников СВО и членов их семей, а также в целом вопросам повышения качества жизни людей, создания условий для дальнейшего устойчивого развития российской экономики, инфраструктуры, предпринимательства, развития науки и внедрения научных исследований и разработок, вопросам подготовки высококвалифицированных кадров, а также задачам комплексной безопасности, защиты и укрепления суверенитета России.

– Существенный уровень государственной поддержки, непосредственная поддержка президента нашей страны, высокий образовательный, научный потенциал, высокопрофессиональный, ответственный кадровый ресурс региона позволяли и позволяют Волгоградской области выполнять самые сложные и ответственные задачи. В Волгоградской области накоплены многоплановые знания, имеются необходимые ресурсы, уже наработан серьезный опыт реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области, опыт реализации масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов, – отметил Андрей Бочаров. – В Волгоградской области есть все необходимое, чтобы в полном объеме выполнить все поставленные Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации задачи и обеспечить намеченное Президентом России уверенное развитие нашей страны.

В целях выполнения поставленных Владимиром Путины задач губернатор поручил своим заместителям: