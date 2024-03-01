В Волгоградской области к трем хуторам Городищенского района, которые в середине февраля остались без транспортного сообщения с Волгоградом, в ближайшее время обещают пустить маршрутное такси. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомтрансе, наконец объявили конкурс по отбору перевозчика.

– В Волгоградской области объявлен конкурс по определению перевозчика на межмуниципальный автобусный маршрут № 544 Волгоград (АВ) – х. Песковатка». Заявки на участие будут приниматься в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области до 13 марта 2024 года, – сообщили информагентству в ведомстве.

Здесь также сообщили, что в ходе контрольных мероприятий у прошлого перевозчика были выявлены нарушения вплоть до полного невыполнения рейсов.

– После получения заявления о прекращении действия свидетельства на перевозки по данному маршруту, комитет объявил конкурс на нового перевозчика, – уточняют в облкомтрансе.

Меж тем, сообщает ИА «Высота 102», жители хутора Вертячий 1 марта поделились с редакцией радостным известием о том, что к их населенному пункту сегодня вновь стали доезжать маршрутки. По словам читателей информагентства, перевозки уже осуществляет новый перевозчик. Данную информацию «Высота 102» уточняет муниципальных органах власти.

Напомним, что жители Вертячего, Песковатки и Донского уже полмесяца вынуждены добираться в Волгоград на работу или учебу на попутках или на такси. Единственная маршрутка №544 перестала ходить по решению перевозчика. По информации компании, которая обслуживала направление, маршрут стал убыточным из-за того, что большинство жителей хуторов якобы ездили в Волгоград своим ходом. При этом хуторяне утверждали обратное, уверяя, что 544-й маршрут – единственная для них транспортная связь с городом.

Виктория Чумакова

Фото: читатели ИА «Высота 102»