Расследования

Перед отрезанными от Волгограда жителями трех хуторов замаячила надежда

Расследования 01.03.2024 11:21
0
01.03.2024 11:21


В Волгоградской области к трем хуторам Городищенского района, которые в середине февраля остались без транспортного сообщения с Волгоградом, в ближайшее время обещают пустить маршрутное такси. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомтрансе, наконец объявили конкурс по отбору перевозчика. 

В Волгоградской области объявлен конкурс по определению перевозчика на межмуниципальный автобусный маршрут № 544 Волгоград (АВ) – х. Песковатка». Заявки на участие будут приниматься в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области до 13 марта 2024 года, – сообщили информагентству в ведомстве.

Здесь также сообщили, что в ходе контрольных мероприятий у прошлого перевозчика были выявлены нарушения вплоть до полного невыполнения рейсов. 

–  После получения заявления о прекращении действия свидетельства на перевозки по данному маршруту, комитет объявил конкурс на нового перевозчика, – уточняют в облкомтрансе. 

Меж тем, сообщает ИА «Высота 102», жители хутора Вертячий  1 марта поделились с редакцией радостным известием о том, что к их населенному пункту сегодня вновь стали доезжать маршрутки. По словам читателей информагентства, перевозки уже осуществляет новый перевозчик. Данную информацию «Высота 102» уточняет муниципальных органах власти. 

Напомним, что жители Вертячего, Песковатки и Донского уже полмесяца вынуждены добираться в Волгоград на работу или учебу на попутках или на такси. Единственная маршрутка №544 перестала ходить по решению перевозчика. По информации компании, которая обслуживала направление, маршрут стал убыточным из-за того, что большинство жителей хуторов якобы ездили в Волгоград своим ходом. При этом хуторяне утверждали обратное, уверяя, что 544-й маршрут – единственная для них транспортная связь с городом. 

Виктория Чумакова

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
01.03.2024 10:32
Расследования 01.03.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 19:47
Расследования 29.02.2024 19:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 17:09
Расследования 29.02.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 15:42
Расследования 29.02.2024 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 10:23
Расследования 29.02.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 09:47
Расследования 29.02.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 09:28
Расследования 29.02.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 22:01
Расследования 28.02.2024 22:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 20:18
Расследования 28.02.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 17:56
Расследования 28.02.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 17:31
Расследования 28.02.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 14:02
Расследования 28.02.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 11:50
Расследования 28.02.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2024 15:21
Расследования 27.02.2024 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2024 11:39
Расследования 27.02.2024 11:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:42
Вечеринка с фламинго 3 марта завершит сезон ледового катка в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:45
Неравнодушные волгоградцы оказали помощь приюту для бездомных собак и кошекСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде нашли убежавшего из дома 10-летнего ребенкаСмотреть фотографии
13:58
Электричку для болельщиков «Ротора» из Волжского пустят 3 мартаСмотреть фотографии
13:23
Инструктор по туризму из Волгоградской области найден мертвым в АрхызеСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде водитель KIA выпил бутылку водки и устроил массовое ДТПСмотреть фотографии
13:01
Волжские трубники открыли предъюбилейный год новыми производственными проектамиСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской области усилят работу по восстановлению лесовСмотреть фотографии
12:04
Начальник ГУ МЧС России Николай Любавин покидает пост в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде нашли применение выброшенным книгамСмотреть фотографии
11:27
В МЧС КЧР прокомментировали историю с пропавшим главой турфирмы из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:21
Перед отрезанными от Волгограда жителями трех хуторов замаячила надеждаСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде случился беби-бум в день оглашения послания президентаСмотреть фотографии
10:51
Всем на зависть: в Котельниково готовятся построить вторую очередь парка «Аксайская Дубрава»Смотреть фотографии
10:32
УФСБ: за экстремизм в Сети задержан 39-летний житель ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Странный «саркофаг» появился на острове Голодный в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
«Никогда такого не было»: в Богом забытые села Котовского района пошли маршруткиСмотреть фотографии
09:10
Утренний лед на дорогах Волгограда обернулся массовыми ДТПСмотреть фотографии
08:37
Первые весенние выходные порадуют волгоградцев теплом и солнцемСмотреть фотографии
21:41
Суд в Волгограде оштрафовал за перевозки нелегального лодочникаСмотреть фотографии
21:09
Уходил от погони? Под Волгоградом легковушка на скорости влетела под фуруСмотреть фотографии
20:18
Управделами мэрии Волжского возглавил контрольно-счетную палату городаСмотреть фотографии
19:47
Облсуд оставил «мягким» приговор водителю КАМАЗА за гибель 3 пассажиров маршрутки в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:35
Молзаводу «Волгоградский» грозит повторное банкротство из-за долговСмотреть фотографии
17:50
Транспортную развязку у Водстроя в Волгограде построили наполовинуСмотреть фотографии
17:36
В Волгограде бесследно исчез 10-летний ребенокСмотреть фотографии
17:09
Главврача волгоградской больницы Матвееву уволили из-за уголовного скандалаСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде за 81 млн рублей благоустроят проспект МеталлурговСмотреть фотографии
16:29
Банк Уралсиб приступил к выплате возмещения клиентам Киви БанкаСмотреть фотографии
16:25
Турнир памяти Героя России Алексея Нагина пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
 