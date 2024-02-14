Жителей трех хуторов Волгоградской области лишили единственной маршрутки до Волгограда

Жители трех хуторов Городищенского района вновь остались без транспортного сообщения с Волгоградом. Как сообщает ИА «Высота 102», перевозчик сослался на нерентабельность единственного маршрута и переложил ответственность на хуторян, которые подвозят людей до города.

На прошлой неделе владелец маршрута № 544, связавшего Волгоград с хуторами Вертячий, Песковатка и Донской, разослал официальные предупреждения о прекращении работы. В письме на имя глав сельских поселений и руководителя областного комитета транспорта и дорожного хозяйства директор ООО «АвтоТрансПрофи» заявил о катастрофических убытках.

– В настоящее время на территории Городищенского района в пределах населенных пунктов Песковатка, Вертячий, Донской и Паньшино и ряда других широкое распространение получила деятельность лиц, оказывающих незаконные услуги по перевозке пассажиров посредством использования личного легкового транспорта под видом «такси», – сказано в официальном письме перевозчика ООО «АвтоТрансПрофи Волжский». – Объемы этих перевозок носят катастрофические размеры, объявления типа «еду в Волгоград, по пути возьму четырех человек, недорого» массово распространяются посредством групп в мессенджерах.

Руководитель транспортного предприятия уверяет, что за январь на рейсе № 544 насчитали всего 82 пассажира – то есть меньше трех человек за день. Из-за низкой загрузки перевозчик решил прекратить обслуживание маршрута с понедельника, 12 февраля.

– Весь январь мы катались себе в убыток, – говорит представитель перевозчика Олег. – Главам сельских поселений мы присылали фотографии, на которых видно, что в салоне сидят два-три человека. Согласен, что в хуторах действительно много жителей, и весной-летом ситуация на маршруте выравнивается. Зимой же число пассажиров сокращается до минимума. Большая часть людей работает в «Садах Придонья». До Волгограда с нами едут человек 5-6. Плюс бабушки, которым что-то нужно купить в городе. Студенты же, как правило, складываются и добираются до города на такси. Мы говорили людям об этой ситуации, предупреждали о возможных последствиях, но в ответ услышали только лишь: «Мы должны содержать водителей?». Нас не нужно содержать, справимся сами. Но и в наши карманы лазить не надо.

У жителей отрезанных от города хуторов заявления о нерентабельности маршрута вызывают лишь недоумение. По их словам, каждое утро салоны микроавтобусов заполнены буквально под завязку.

– Маршрутка практически каждый день идет полной. Иногда пассажиров бывает так много, что люди вынуждены ехать стоя, – жалуются хуторяне. – Ведь всем нам нужно добираться на работу или на учебу, кому-то – в поликлинику или больницу. Сейчас же нас попросту бросили на произвол судьбы. Как зимой, в такую погоду, люди будут доезжать до города?

Глава Вертячинского сельского поселения Виктория Саутина подтверждает, что даже зимой утренние и вечерние рейсы пользуются спросом у хуторян.

– Маршрутки ходили трижды в день – утром, днем и вечером. Зимой пассажиров действительно становилось меньше, чем летом, поэтому мы предлагали перевозчику внести изменения в график и отменить обеденный рейс, – комментирует глава поселения. – Но он не захотел идти на компромисс и принял радикальное решение. У него на этот счет совершенно не гибкая позиция: если я привез в Волгоград 16 человек, то столько же должен развести по хуторам. Но ведь ситуации бывают разными – кто-то в силу обстоятельств остается в городе, кто-то добирается до дома со знакомыми. Более того, пассажиров, которые накануне вечером приехали домой не на маршрутке, с утра встречали на остановке фразами: «А ты чего пришел? С кем вчера возвращался, с тем сегодня и езжай». На мой взгляд, это совершенно абсурдные выводы.

О том, что две с половиной тысячи человек в одночасье оказалось в транспортной блокаде, глава сельского поселения сообщила в администрацию Городищенского района и в областной комитет транспорта и дорожного хозяйства. Жалобы на отмену маршрута Виктория Саутина также передала в прокуратуру и приемную уполномоченного по правам человека.

В профильном комитете администрации Волгоградской области заявили о готовящейся проверке.

– В отношении перевозчика в ближайшее время запланированы контрольно-надзорные мероприятия, – лаконично прокомментировали в ведомстве.

За возвращение единственного маршрута до Волгограда жители трех хуторов Городищенского района бьются уже не в первый раз. Зимой 2022-го перевозчик отказался от работы, сославшись на пандемию коронавируса и плохое состояние дорог до населенных пунктов. В комитете транспорта и дорожного хозяйства такое решение назвали законным. Тем не менее, спустя несколько недель отмененному маршруту дали «вторую жизнь».

Виктория Чумакова

Фото: читатели ИА «Высота 102»