Общество

Жителей трех хуторов Волгоградской области лишили единственной маршрутки до Волгограда

Общество 14.02.2024 13:43
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14.02.2024 13:43


Жители трех хуторов Городищенского района вновь остались без транспортного сообщения с Волгоградом. Как сообщает ИА «Высота 102», перевозчик сослался на нерентабельность единственного маршрута и переложил ответственность на хуторян, которые подвозят людей до города. 

На прошлой неделе владелец маршрута № 544, связавшего Волгоград с хуторами Вертячий, Песковатка и Донской, разослал официальные предупреждения о прекращении работы. В письме на имя глав сельских поселений и руководителя областного комитета транспорта и дорожного хозяйства директор ООО «АвтоТрансПрофи» заявил о катастрофических убытках.

В настоящее время на территории Городищенского района в пределах населенных пунктов Песковатка, Вертячий, Донской и Паньшино и ряда других широкое распространение получила деятельность лиц, оказывающих незаконные услуги по перевозке пассажиров посредством использования личного легкового транспорта под видом «такси», – сказано в официальном письме перевозчика ООО «АвтоТрансПрофи Волжский». – Объемы этих перевозок носят катастрофические размеры, объявления типа «еду в Волгоград, по пути возьму четырех человек, недорого» массово распространяются посредством групп в мессенджерах. 

Руководитель транспортного предприятия уверяет, что за январь на рейсе № 544 насчитали всего 82 пассажира – то есть меньше трех человек за день. Из-за низкой загрузки перевозчик решил прекратить обслуживание маршрута с понедельника, 12 февраля. 

Весь январь мы катались себе в убыток, – говорит представитель перевозчика Олег. – Главам сельских поселений мы присылали фотографии, на которых видно, что в салоне сидят два-три человека. Согласен, что в хуторах действительно много жителей, и весной-летом ситуация на маршруте выравнивается. Зимой же число пассажиров сокращается до минимума. Большая часть людей работает в «Садах Придонья». До Волгограда с нами едут человек 5-6. Плюс бабушки, которым что-то нужно купить в городе. Студенты же, как правило, складываются и добираются до города на такси. Мы говорили людям об этой ситуации, предупреждали о возможных последствиях, но в ответ услышали только лишь: «Мы должны содержать водителей?». Нас не нужно содержать, справимся сами. Но и в наши карманы лазить не надо. 

У жителей отрезанных от города хуторов заявления о нерентабельности маршрута вызывают лишь недоумение. По их словам, каждое утро салоны микроавтобусов заполнены буквально под завязку. 

Маршрутка практически каждый день идет полной. Иногда пассажиров бывает так много, что люди вынуждены ехать стоя, – жалуются хуторяне. – Ведь всем нам нужно добираться на работу или на учебу, кому-то – в поликлинику или больницу. Сейчас же нас попросту бросили на произвол судьбы. Как зимой, в такую погоду, люди будут доезжать до города? 

Глава Вертячинского сельского поселения Виктория Саутина подтверждает, что даже зимой утренние и вечерние рейсы пользуются спросом у хуторян.

Маршрутки ходили трижды в день – утром, днем и вечером. Зимой пассажиров действительно  становилось меньше, чем летом, поэтому мы предлагали перевозчику внести изменения в график и отменить обеденный рейс, – комментирует глава поселения. – Но он не захотел идти на компромисс и принял радикальное решение. У него на этот счет совершенно не гибкая позиция: если я привез в Волгоград 16 человек, то столько же должен развести по хуторам. Но ведь ситуации бывают разными – кто-то в силу обстоятельств остается в городе, кто-то добирается до дома со знакомыми. Более того, пассажиров, которые накануне вечером приехали домой не на маршрутке, с утра встречали на остановке фразами: «А ты чего пришел? С кем вчера возвращался, с тем сегодня и езжай». На мой взгляд, это совершенно абсурдные выводы. 

О том, что две с половиной тысячи человек в одночасье оказалось в транспортной блокаде, глава сельского поселения сообщила в администрацию Городищенского района и в областной комитет транспорта и дорожного хозяйства. Жалобы на отмену маршрута Виктория Саутина также передала в прокуратуру и приемную уполномоченного по правам человека. 

В профильном комитете администрации Волгоградской области заявили о готовящейся проверке. 

В отношении перевозчика в ближайшее время запланированы контрольно-надзорные мероприятия, – лаконично прокомментировали в ведомстве. 

За возвращение единственного маршрута до Волгограда жители трех хуторов Городищенского района бьются уже не в первый раз. Зимой 2022-го перевозчик отказался от работы, сославшись на пандемию коронавируса и плохое состояние дорог до населенных пунктов. В комитете транспорта и дорожного хозяйства такое решение назвали законным. Тем не менее, спустя несколько недель отмененному маршруту дали «вторую жизнь».

Виктория Чумакова

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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