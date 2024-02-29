Путин заявил о запуске нового национального проекта «Семья»





Президент России Владимир Путин сегодня, 29 февраля, в Гостином Дворе в Москве выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В ходе своего выступления глава государства ожидаемо отельный блок посвятил поддержке института семьи в России. В частности, Владимир Путин объявил о запуске национального проекта «Семья».

– Нужно дополнительно помочь регионам, где рождаемость ниже среднероссийского показателя. Таким областям направят минимум 75 миллиардов, чтобы они нарастили поддержку семей, – заявил глава государства.

По словам Владимира Путина, программа семейной ипотеки с сохранением базовых параметров будет продлена в России до 2030 года.

– Для семей с детьми до 6 лет оставят льготную ставку в 6%. Также норму погашения по кредиту в 450 тысяч для детей с 3 детьми продлят до 2030, – уточнил он.

Материнский капитал также будет продлен в России минимум до 2030.