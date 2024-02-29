Политика

Путин заявил о запуске нового национального проекта «Семья»

Политика 29.02.2024 12:55
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29.02.2024 12:55


Президент России Владимир Путин сегодня, 29 февраля, в Гостином Дворе в Москве выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В ходе своего выступления глава государства ожидаемо отельный блок посвятил поддержке института семьи в России. В частности, Владимир Путин объявил о запуске  национального проекта «Семья». 

Нужно дополнительно помочь регионам, где рождаемость ниже среднероссийского показателя. Таким областям направят минимум 75 миллиардов, чтобы они нарастили поддержку семей, – заявил глава государства. 

По словам Владимира Путина, программа семейной ипотеки с сохранением базовых параметров будет продлена в России до 2030 года. 

Для семей с детьми до 6 лет оставят льготную ставку в 6%. Также норму погашения по кредиту в 450 тысяч для детей с 3 детьми продлят до 2030, – уточнил он. 

Материнский капитал также будет продлен в России минимум до 2030.

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