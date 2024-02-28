Опубликовано видео из зала суда по делу Журавеля. Защита обжалует приговор

В Висаитовском районном суде Грозного накануне провозгласили приговор сжегшему Коран в Волгограде Никите Журавелю, получившему 3,5 года колонии. Адвокат подсудимого Юлия Антонова заявила, что будет подана апелляция, сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня».

— Обжалование приговора, безусловно, будет. Я полагаю, целесообразно подавать апелляционную жалобу, — цитирует информагентство слова адвоката.

Также было опубликовано видео из зала судебных заседаний, в котором Журавель рассказал, что с ним будет дальше и в каких условиях его содержат под стражей.

— Да я раскаялся. Конечно, мне не стоило этого делать. Раз уж подвернулся такой случай, то, наверное, стоит еще раз принести свои извинения, — говорит на видео Журавель и резко замолкает.

— Извинись, — доносится из-за кадра мужской голос.

— А… Ну, я прошу прощения у всех мусульман, что своим поступком оскорбил их религиозные чувства, — как будто выходит из забытья подсудимый.

— После того, как выйдешь на свободу, что ты будешь делать?

— Я пока еще не определился. Думаю, что во время тюремного заключения определюсь. Там будет видно.

— Вы ранее говорили, что занимаетесь изучением Корана. Как успехи?

— Да, нормально. Успехи есть.

На вопрос, как у него складываются отношения с сокамерниками, подсудимый отвечает, что он содержится в камере один все время.

Напомним, Журавель до вынесения приговора пояснил мотивы сжигания священной для мусульман книги. По сообщению чеченских журналистов, он в очередной раз выступил против проведения спецоперации ВС РФ на Украине.

Видео: ИА «Чечня Сегодня»