Дело о краже 3,8 млн рублей из сейфа в IDM Сliniс в Волгограде дошло до суда

Перед судом в Волгограде предстанет 41-летняя местная жительница, которая обвиняется в краже из сейфа главного врача частной клиники около 4 миллионов рублей, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, фигурантке уголовного дела по обвинению в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение, иное хранилище, в особо крупном размере), грозит до 10 лет лишения свободы.

В ходе следствия установлено, что женщина решилась на кражу из-за долгов. 12 декабря 2023 года около 19.00 она пришла в частную клинику, расположенную в Центральном районе, и села возле кабинета главного врача. Увидев, что руководитель вышел из помещения и оставил ключ в замке, она зашла в кабинет и нашла там сейф. Ключ от него лежал рядом на столе, чем и воспользовалась злоумышленница. Она похитила деньги и скрылась с места преступления.

Ранее сообщалось, что деньги в сейфе были расфасованы по конвертам. В общей сложности она забрала 3,8 миллиона рублей. Также в хранилище находились и открытки, видимо, от пациентов частной клиники. Кража попала на камеры видеонаблюдения, установленные в медицинском учреждении. По сведениям информагентства, кража произошла в IDM Сliniс.

Обнаружив пропажу, главврач обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий женщину задержали на одной из улиц города. Оказалось, что 41-летняя волжанка, имеющая судимость, работает в такси.

Вину она полностью признала.

Дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд. Обвиняемая находится под стражей.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области