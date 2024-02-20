В Волгограде ликвидатор Кировской свалки попросил в суде оправдания





Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора Центрального районного суда по делу руководителя ООО «Экотехсервис» Юрия Дергачева, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере при ликвидации Кировской свалки, передает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Напомним, суд приговорил Дергачева к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С приговором он не согласился и обжаловал в апелляционном порядке, попросив об оправдании.

– Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции без изменения, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в ходе следствия межрайонная природоохранная прокуратура установила, что Дергачев причастен к хищению не менее 84,9 миллиона рублей при осуществлении работ по сбору, перевозке отходов с Кировской свалки в Волгограде для их обезвреживания на пруд-накопитель в Светлоярском районе. Госконтракт на сумму более 812,9 миллиона рублей был подписан 7 июня 2017 года между комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (государственный заказчик) и ООО «ЭкоТехСервис» (генеральный подрядчик).