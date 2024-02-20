Под Волгоградом бесследно исчез 89-летний пенсионер

Расследования 20.02.2024 08:53
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20.02.2024 08:53
В Волжском Волгоградской области разыскивают пожилого мужчину, который исчез 13 февраля. Как сообщили V102.RU в поисковом отряде Лиза Алерт, Дмитрий Устинович Жученков в этот день вышел из дома и не вернулся.
Приметы пропавшего – рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку, темно-синий спортивный костюм и черные сапоги.
Просьба всем, кому известно о местонахождении пенсионера, сообщить по телефону - 8 918 244 5860.
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