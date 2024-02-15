Политика

И тут постучали. В Волгограде стартует поквартирный обход избирателей

Политика 15.02.2024 13:03
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15.02.2024 13:03


В Волгоградской области в предстоящую субботу, 17 февраля, стартует поквартирный обход избирателей в рамках всероссийского проекта «ИнформУИК». По данным Избирательной комиссии Волгоградской области, члены УИК расскажут жителям региона о выборах Президента Российской Федерации, голосование на которых состоится 15, 16 и 17 марта.

Главная цель обходов – дойти практически до каждого избирателя и максимально проинформировать о выборах Президента Российской Федерации, – подчеркнул председатель ИКВО Виктор Черячукин.

Члены УИК в рамках поквартирных обходов расскажут избирателям о дате, времени и месте голосования, о возможных способах голосования, о механизме «мобильный избиратель», а также – обо всех зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской Федерации.

Как  сообщили в ИКВО, в Волгоградской области в поквартирном и подомовом обходе примут участие более 5300 членов УИК.


Узнать члена участковой комиссии можно будет по специальной экипировке. Так, если вам в дверь вдруг постучат неизвестные, обратите внимание – на госте обязательно должен быть бейдж с указанием ФИО члена УИК, подписью председателя УИК и печатью комиссии, нагрудный знак, шарф с логотипом кампании по выборам Президента России. В руках члены УИК должны держать сумку с логотипом Избирательной комиссии Волгоградской области.

При себе у каждого члена участковой комиссии будет удостоверение члена УИК, – сообщают в избиркоме. 

Если у вас возникнут вопросы, нужно звонить в Информационно-справочный центр ЦИК России: 8-800-200-00-20.

Напомним, что завершится обход избирателей в рамках проекта в Волгоградской области 7 марта. 

Фото: пресс-служба ИКВО, архив ИА «Высота 102» 

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