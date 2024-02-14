Расследования

Защита сбившего в Волгограде школьника Виноградова требует смягчить приговор

Расследования 14.02.2024 12:32
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14.02.2024 12:32


Защита Василия Виноградова, который в мае 2023 года на черной «Ниве» проехал на красный свет и сбил 13-летнего школьника Кирилла П., после чего подросток до сих пор находится на реабилитации, обжаловала приговор Ворошиловского районного суда, сообщает V102.RU.  

Адвокат требует смягчения наказания для своего подзащитного и снижения суммы гражданского иска, заявленной потерпевшей стороной в размере двух миллионов рублей, – уточнил информагентству собственный источник. 

В свою очередь защитник потерпевшей стороны Ирина Куканова отметила в разговоре с корреспондентом «Высоты 102», что от лица ее доверителя было подано мотивированное возражение. 

Виноградов на контакт с потерпевшей стороной так и не вышел и, вероятнее всего, не выйдет. На жалобу его защитника подано возражение, – отметила юрист. – Со своей стороны мы не обжаловали приговор, сочтя его законным и справедливым.

Также апелляционное представление подала прокуратура. Старший помощник прокурора Ворошиловского района Волгограда Олег Чернышов отметил, что вид и размер наказания не оспаривались, а надзорный орган лишь требует изменить границы места отбытия наказания в виде ограничения свободы. 

Виноградову было запрещено покидать территорию поселка Светлый Яр, однако у него имеется регистрация в другом населенном пункте Светлоярского района. Прокуратура просит изменить географические границы исполнения наказания с учетом возникших обстоятельств, – пояснил представитель надзорного ведомства.      

Ранее, в ходе судебных прений адвокаты Виноградова просили суд не лишать свободы их доверителя и назначить наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы, а также не лишать его права управления транспортным средством, так как для него это является  единственным источником заработка. В судебном следствии всплыли шокирующие подробности о сбившем школьника водителе «Нивы», который впоследствии отказался от дачи показаний. 

Напомним, что Виноградова приговорили к двум годам и 10 месяцам ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством на максимальный срок три года. Также был удовлетворен гражданский иск о взыскании с фигуранта дела двух миллионов рублей в пользу пострадавшей стороны.

Под арестом, наложенным Центральным районным судом Волгограда, находятся четыре автомобиля Виноградова, в том числе грузовик Mercedes-Benz. Судебное решение остается в силе до выплаты осужденным всей суммы гражданского иска. 

Огорченный приговором водитель «Нивы», защита которого настаивала на минимальных санкциях, ничего вразумительного в ответ на вопросы СМИ сказать так и не смог. Защитник Виноградова также отказался комментировать приговор, признавшись, что попросту оказался не готов к такому повороту событий.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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