Расследования

Сбившего школьника на «Ниве» Виноградова приговорили к голодной свободе

Расследования 10.01.2024 19:19
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10.01.2024 19:19


В Ворошиловском районном суде Волгограда сегодня, 10 января, огласили приговор жителю Светлоярского района Василию Виноградову, который в мае 2023 года сбил на черной «Ниве» 13-летнего школьника Кирилла П.  

Огорченный приговором Виноградов, защита которого настаивала на минимальных санкциях, ничего вразумительного в ответ на вопросы СМИ сказать так и не смог.  Адвокат Виноградова также отказался комментировать приговор, признавшись, что попросту оказался не готов к такому повороту событий. 

Зато нашли слова гособвинитель и семья мальчика, которому Виноградов в буквальном смысле сломал жизнь. Подробности — в видеорепортаже V102.RU. 



Суд установил для Виноградова определенные ограничения. Согласно приговору, он не может покидать место постоянного проживания или пребывания в период с 22.00 до 06.00, изменять место жительства или пребывания без согласия УИК, а также выезжать за пределы Светлоярского района Волгоградской области. Также осужденный обязан трижды в месяц отмечаться в инспекции.   

До тех пор, пока приговор не вступит в законную силу, подсудимый остается под прежней мерой пресечения в виде запрета определенных действий. Дни до приговора зачтут Виноградову в общий срок из расчета один день нахождения под запретом определенных действий за день ограничения свободы. Отсчет ведется с 26 мая 2023 года. 

Наложенный Центральным районным судом Волгограда арест на четыре автомобиля фигуранта уголовного дела, в том числе на грузовик Mercedes-Benz, остается в силе до выплаты Виноградовым суммы гражданского иска в размере двух миллионов рублей. Черную «Ниву», на которой подсудимый совершил преступление, передадут на хранение в специальный центр как вещественное доказательство.

Примечательно, что, по словам адвокатов Виноградова, его основным видом деятельности как  предпринимателя до сих пор являлись грузоперевозки – у фигуранта дела были открыты различные категории водительских прав. В суде защита просила не лишать виновника ДТП права управления транспортными средствами, чтобы не оставить без заработка и денег. Несмотря на это, суд лишил Виноградова права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года. 

Напомним, что Виноградову инкриминировали ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сам момент наезда на школьника зафиксирован дорожными камерами. 

Дело об аварии, вызвавшей широкий общественный резонанс, расследовали сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Следствие пришло к выводу, что Виноградов сознательно давил на газ, несмотря на то, что видел перед собой красный сигнал светофора. Жуткое ДТП произошло 23 мая на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Базисной в Ворошиловском районе в 17.15, когда 13-летний подросток на разрешающий сигнал светофора пересек одну из полос оживленной магистрали. 

Ребенок посмотрел направо на разделительной полосе, чтобы убедиться в безопасности  дальнейшего перехода и в этот момент его снес водитель «Нивы», выехавший на «встречку» и, судя по всему, не намеревавшийся останавливаться на светофоре. Удар был такой силы, что мальчика подкинуло на несколько метров, после чего он упал на асфальт. 

Ранее в суде было установлено, что подсудимый в день совершения преступления вел машину со скоростью не менее 83 км/ч при установленном ограничении по городу в 60. Также выяснилась любопытная деталь — Виноградов имеет проблемы с ментальным здоровьем, что никак не влияет на его дееспособность. 

По словам адвоката потерпевшей стороны Ирины Кукановой, Виноградов ни разу после аварии не вышел на связь с родителями пострадавшего мальчика и не принес извинений. Перечисленные семье 150 тысяч рублей он посчитал достаточной суммой для возмещения вреда.   

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102», ГУ МВД России по Волгоградской области  

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