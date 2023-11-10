В Ворошиловском районном суде Волгограда сегодня, 10 ноября, состоялось третье судебное заседание по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Светлоярского района Волгоградской области Василия Виноградова, сбившего на черной «Ниве» в мае 2023 года 13-летнего школьника Кирилла П., который до сих пор восстанавливается после тяжелых переломов.

Сегодня в заседании присутствовали журналисты V102.RU. Адвокаты Виноградова, впрочем, как и сам подсудимый не горели желанием предавать огласке ход процесса и просили суд не разрешать видеосъемку. В свою очередь отец пострадавшего в деталях вспомнил события того страшного вечера, череду операций и свои чувства, когда сын задал ему вопрос: «Пап, я буду ходить?».

В ходе сегодняшнего процесса, проходившего в Ворошиловском районном суде Волгограда, всплыл интересный факт из биографии Виноградова, который в буквальном смысле шокировал потерпевшую сторону.





Несмотря на раннее начало судебного процесса, к назначенному времени явились все, кроме подсудимого. Виноградов в толстовке с надписью Boy Doll зашел в зал судебных заседаний в сопровождении двух адвокатов. На протяжении всего процесса подсудимый вел себя достаточно раскованно, а местами даже допускал усмешки в сторону сотрудника прокуратуры. Виноградова не смущали даже мимолетные, но гневные взгляды судьи.





Суд дал слово отцу 13-летнего школьника Алексею П., который не смог сдержать слез, когда ему пришлось вспоминать, через какой ад прошла их семья.

— Когда я увидел травмы, мне стало страшно. Я такого не ожидал. Мой сын был ужасно напуган, он смотрел, он как бы искал свои ноги. Я успокаивал его, что они на месте, а он не верил и задал вопрос: «Пап, я буду ходить?». Я не знал, что ему ответить, — вспоминает прожитый ужас отец ребенка.

Отец мальчика уточнил, что его сын перенес сложнейшие операции. Сейчас он проходит многочисленные курсы реабилитации в надежде на возвращение к привычному образу жизни.





Пока школьник вынужден забыть об учебе и любимом спорте. Мальчик подавал большие надежды в водном поло. Несмотря на адскую боль, он практически заново учиться ходить.

Отец Кирилла в ходе заседания высказался по поводу подсудимого, вскрыв интересную деталь из биографии последнего.

— Эксперт у Виноградова спросил: «А вы считаете вообще нормальным вот так вот ездить?». На что он ответил: «А что тут такого? Выпишут штраф, оплачу, поеду дальше». Вот это, думаю, да, дожили. Когда такое читаешь, у меня, конечно, волосы дыбом. Я думаю, что это всей системе удар, — поделился в суде Алексей П. — Еще меня в шок повергло то обстоятельство, что данный человек, имея диагноз, зная о нем с 2007 года, получил право управления транспортным средством. Более того в 2018 году он открыл почти все категории. В материалах дела имеется подтверждение, что в собственности Виноградова находится бензовоз. Фактически он перевозит опасные грузы и это, напомню, при наличии определенного диагноза с 2007 года.

В суде установлено, что Виноградов имеет проблемы с ментальным здоровьем, однако это не мешает ему быть дееспособным и отвечать за свои действия по закону. Также выяснилось, что подсудимый в день, когда он снес Кирилла, вел машину со скоростью не менее 83 км/ч при установленном ограничении по городу в 60.

Со слов родителей, подсудимый ни разу после аварии не вышел с ними на связь и не извинился, лишь перечислил 150 тысяч рублей. Однако, как считает отец ребенка, это лишь формальность и повод «набрать очки» перед приговором.





Родители мальчика не понимают, почему Виноградов находится на свободе, и задаются справедливым вопросом, а отправится ли он в колонию.

— Мы как родители, пройдя через этот ад, увидев всю ситуацию здесь, в судебных заседаниях, просто не сможем понять и принять, если наказание, назначенное судом, будет не связано с лишением свободы, — резюмирует отец Кирилла.

Виноградов в этот момент лениво пытается рассмотреть копии материалов дела, лежащие перед ним, но не может даже перелистнуть страницу.

Как только заседание заканчивается, Виноградов сразу же пытается ретироваться, не дожидаясь своих защитников, замешкавшихся в зале. Подсудимый без промедления следует к выходу, игнорируя вопросы корреспондента «Высоты 102».





Фигурант дела обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сам момент наезда на школьника зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.

Дело о ДТП, вызвавшем широкий общественный резонанс, в Волгограде расследовалось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. В итоге следователи пришли к выводу, что Виноградов сознательно давил на газ, несмотря на то, что видел перед собой красный сигнал светофора.

Следующее заседание по громкому уголовному делу состоится 17 ноября.

Видео и фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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