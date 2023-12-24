Снесшего на «Ниве» школьника волгоградца просят оставить на свободе

В Ворошиловском районном суде Волгограда уголовный процесс по делу в отношении 38-летнего жителя Светлоярского района Волгоградской области Василия Виноградова, сбившего на черной «Ниве» в мае 2023 года 13-летнего школьника Кирилла П., вышел на финишную прямую, сообщает V102.RU.

Как уточнила защитник потерпевшей стороны Ирина Куканова, состоялись судебные прения. Юрист пояснила, что адвокаты Виноградова просили суд не лишать свободы их доверителя. Напомним, что пострадавший от жесткого наезда «Нивы» подросток получил тяжелейшие травмы, перенес множество операций и до сих пор проходит реабилитацию.

— Сторона защиты просила назначить наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы и не лишать права управления транспортным средством Виноградова, так как для него это единственный источник заработка, — пояснила Куканова. — Гособвинитель просил назначить наказание в виде двух лет и 10 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством на максимальный срок три года.

По словам адвоката, ее доверитель — отец Кирилла — просил суд назначить Виноградову наказание, связанное с лишением свободы и лишить его права управления транспортным средством на максимальный срок.

Ограничение свободы, как уточнила юрист, подразумевает под собой в конкретном случае запрет на выход из дома в ночное время, на смену места жительства и посещение развлекательных мероприятий. Осужденный обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции четыре раза в месяц.

— Подсудимый в прениях участия не принимал, выступал лишь его защитник, — добавила адвокат Ирина Куканова.

В предыдущем заседании подсудимый отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Со слов адвоката Кукановой, свою вину Виноградов признал в полном объеме, но никаких извинений так и не принес. По словам юриста, на дополнительные вопросы он отказался отвечать либо отвечал односложно. К тому же не всегда ответ можно было соотнести с заданным вопросом, что в свою очередь насторожило гособвинителя.

В прошедших судебных процессах установлено, что Виноградов имеет проблемы с ментальным здоровьем, однако это не мешает ему быть дееспособным и отвечать за свои действия по закону. Также выяснилось, что подсудимый в день, когда он снес Кирилла, вел машину со скоростью не менее 83 км/ч при установленном ограничении по городу в 60.

Со слов родителей, подсудимый ни разу после аварии не вышел с ними на связь и не извинился, лишь перечислил 150 тысяч рублей. Однако, как считает отец ребенка, это лишь формальность и повод «набрать очки» перед приговором.

— В прошлом заседании Виноградов, когда его спросили, пытался ли он примириться, ответил: «А зачем? Как суд присудит, так и будет», — рассказала защитник потерпевшей стороны. — Адвокаты Виноградова полагают, что компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей достаточно, хотя в гражданский порядке иск заявлялся на два миллиона рублей.

Родители сбитого школьника, который теперь фактически учится заново ходить, заявили в суде, что не видят никакой альтернативы для Виноградова, кроме как реального лишения свободы. Мальчик перенес множество операций и, похоже, что в перспективе предстоят очередные хирургические вмешательства.

— У Кирилла сняли пластины с бедра, сейчас он без соединяющих конструкций. Ему еще предстоят операции. Он встал на ноги, но ограничен в движениях. Ходить ему сложно, — заявила адвокат Ирина Куканова.





Сам Виноградов в суде ведет себя максимально раскованно, а местами даже допускает усмешки в сторону гособвинителя. Как уточняет юрист Ирина Куканова, в прошедшем заседании подсудимый все время улыбался при просмотре видеозаписи жуткого ДТП, произошедшего в мае 2023 года.

На контакт с журналистами водитель «Нивы» категорически не идет. Вместе с адвокатами он выступал против освещения судебного процесса в СМИ.

Напомним, фигурант дела обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сам момент наезда на школьника зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.

Дело об аварии, вызвавшей широкий общественный резонанс, в Волгограде расследовалось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. В итоге следователи пришли к выводу, что Виноградов сознательно давил на газ, несмотря на то, что видел перед собой красный сигнал светофора.

Прения по уголовному делу завершены. На очереди последнее слово подсудимого и приговор. Заседание назначено 10 января на 11.30.

Фото: ИА «Высота 102»

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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