Расследования

Сбивший школьника водитель «Нивы» отказался от дачи показаний

Расследования 08.12.2023 07:49
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08.12.2023 07:49


В Ворошиловском районном суде Волгограда накануне  прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Светлоярского района Волгоградской области Василия Виноградова, сбившего на черной «Ниве» в мае 2023 года 13-летнего школьника Кирилла П., получившего тяжелые переломы. Подросток до сих пор проходит курсы реабилитации. 

Адвокат потерпевшей стороны Ирина Куканова рассказала журналистам V102.RU о необъяснимом поведении фигуранта уголовного дела. 

— От дачи показаний Виноградов отказался, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Гособвинитель огласил те показания, которые были даны Виноградовым на стадии предварительного следствия. Свою вину он признал в полном объеме. Никаких извинений не принес. На вопрос прокурора, куда же он так спешил, ответил, что «не помнит, так как это было давно», — сообщила юрист. 

По словам Кукановой, подсудимый с трудом отвечал прокурору, зачастую невпопад. 

— На дополнительные вопросы Виноградов отказывался отвечать либо отвечал односложно. Не всегда ответ можно было соотнести с заданным вопросом. Гособвинителя это насторожило. Последовал вопрос о самочувствии подсудимого, находится ли он в трезвом состоянии, — уточняет адвокат. 

В предыдущих судебных заседаниях установлено, что Виноградов имеет проблемы с ментальным здоровьем, однако это не мешает ему быть дееспособным и отвечать за свои действия по закону. Также выяснилось, что подсудимый в день, когда он снес Кирилла, вел машину со скоростью не менее 83 км/ч при установленном ограничении по городу в 60. 

Со слов родителей, подсудимый ни разу после аварии не вышел с ними на связь и не извинился, лишь перечислил 150 тысяч рублей. Однако, как считает отец ребенка, это лишь формальность и повод «набрать очки» перед приговором.  

Родители сбитого школьника, который теперь фактически учится заново ходить, заявили в суде, что не видят никакой альтернативы для Виноградова, кроме как реального лишения свободы. Мальчик перенес множество операций и, похоже, что в перспективе предстоят очередные хирургические вмешательства. 


Сам Виноградов в суде ведет себя максимально раскованно, а местами даже допускает усмешки в сторону гособвинителя. Как уточняет юрист Ирина Куканова, в прошедшем заседании подсудимый все время улыбался при просмотре видеозаписи жуткого ДТП, произошедшего в мае 2023 года. 

На контакт с журналистами водитель «Нивы» категорически не идет. Вместе с адвокатами он выступал против освещения судебного процесса в СМИ. 

Напомним, фигурант дела обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сам момент наезда на школьника зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. 

Дело об аварии, вызвавшей широкий общественный резонанс, в Волгограде расследовалось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. В итоге следователи пришли к выводу, что Виноградов сознательно давил на газ, несмотря на то, что видел перед собой красный сигнал светофора. 

В прошедшем накануне заседании завершилось судебное следствие. Суд дал время сторонам подготовиться для выступления в прениях. Процесс запланирован на 22 декабря на 14.00.  

Фото: ИА «Высота 102» 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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