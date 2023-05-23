В Волгограде на ул. Рабоче-Крестьянской «Нива» на полной скорости сбила школьника

В Ворошиловском районе Волгограда 37-летний водитель «Нивы» на полной скорости сбил 13-летнего школьника. Мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Момент аварии зафиксировали камеры дорожного наблюдения.

Авария, по сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, произошла в 17.15 на ул. Рабоче-Крестьянской.

– По предварительной информации, 37-летний водитель «Нивы», двигаясь в сторону Советского района, выехал на полосу встречного движения, проехал перекресток на запрещавший сигнал светофора и совершил наезд на подростка, – сообщили в главке полиции ИА «Высота 102».





С места происшествия мальчика доставили в больницу. На место выехало руководство Госавтоинспекции, работает следственно-оперативная группа.

По сведениям комитета здравоохранения Волгоградской области, ребенок доставлен в больницу №25 Волгограда. Состояние школьника оценивается как тяжелое.