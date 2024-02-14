Расследования

Компанию лжеполицейских осудили в Волгограде за разбой в ГСК

Расследования 14.02.2024 11:49
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14.02.2024 11:49


От 7 до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима получили в Волгограде пятеро местных жителей, которые совершили разбой под видом сотрудников полиции. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в зависимости от роли и степени участия каждого, Советский районный суд сегодня, 14 февраля, признал подсудимых виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением в иное хранилище) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия).

Следствием и судом установлено, что они совершили  разбой в июне 2019 года в гаражном кооперативе на территории Советского района. Владельцу одного из гаражей мужчины представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали денег за непривлечение его к уголовной ответственности якобы за незаконный оборот наркотиков. 

Получив отказ, они стали избивать волгоградца, требуя передать им имущество. В итоге разбойники завладели его автомобилем «Ford Focus» и мотоциклом «Yamaha» общей стоимостью более 500 тысяч рублей.

Уже в ходе расследования этого уголовного дела у одного из фигурантов был обнаружен и изъят самозарядный пистолет с патронами. 

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с оперативными подразделениями ГУ МВД России по региону.

Вину в содеянном мужчины не признали.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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