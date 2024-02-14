Волгоградский гандбольный клуб запустил акцию «Почта Динамо»





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 14 февраля, в очередном туре второго предварительного этапа Суперлиги в домашнем ФОК имени Левона Акопяна сыграют с ижевским «Университетом». Начало в 18-30 ч., сообщает V102.RU.







Очевидно, что «Динамо» наряду с подмосковной «Звездой», идущей строчкой ниже и отстающей от волгоградок на три балла, являются главными фаворитами в нижней половине. И у «Синары» сегодня есть все шансы продолжить победную серию и упрочить лидерство. «Университет» за 24 игры набрал всего одно очко и считается явным аутсайдером первенства. Своей единственный балл гандболистки из Удмуртии набрали еще в декабре, сыграв дома вничью с АГУ- «Адыиф» из Майкопа — 21:21. В очных противостояниях динамовки в нынешнем сезоне дважды обыгрывали «Университет» — 28:21 в Волгограде и 34:19 в гостях.



Бело-голубые на всех порах несутся в плей-офф. В прошлом туре подопечные Олега Кулешова одержали важнейшую с точки зрения турнирных перспектив выездную викторию над «Ставропольем» со счетом 31:26. Этот успех, который стал уже четвертым кряду в чемпионате, помог волгоградским спортсменкам набрать 25 очков и закрепиться на самой вершине турнирной таблицы во второй шестерке. Напомним, что в стадию решающих игр выйдут первые два коллектива из группы «Б», которые присоединятся к шести командам из группы «А» в розыгрыше плей-офф.Отметим, что начиная с сегодняшнего поединка, «Динамо-Синара» запускает акцию «Почта Динамо». Ее суть состоит в том, что каждый зритель, приходя на игры, может вручить свой небольшой подарок, письмо или открытку кому-то из гандболисток или другому зрителю, а ведущий матча в перерыве будет передавать их по прямому назначению — получателю. Акция призвана улучшить атмосферу на трибунах и развить живое общение между всему участниками гандбольных баталий.