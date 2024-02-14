Волгоградский гандбольный клуб запустил акцию «Почта Динамо»

Бело-голубые на всех порах несутся в плей-офф. В прошлом туре подопечные Олега Кулешова одержали важнейшую с точки зрения турнирных перспектив выездную викторию над «Ставропольем» со счетом 31:26. Этот успех, который стал уже четвертым кряду в чемпионате, помог волгоградским спортсменкам набрать 25 очков и закрепиться на самой вершине турнирной таблицы во второй шестерке. Напомним, что в стадию решающих игр выйдут первые два коллектива из группы «Б», которые присоединятся к шести командам из группы «А» в розыгрыше плей-офф.
Отметим, что начиная с сегодняшнего поединка, «Динамо-Синара» запускает акцию «Почта Динамо». Ее суть состоит в том, что каждый зритель, приходя на игры, может вручить свой небольшой подарок, письмо или открытку кому-то из гандболисток или другому зрителю, а ведущий матча в перерыве будет передавать их по прямому назначению — получателю. Акция призвана улучшить атмосферу на трибунах и развить живое общение между всему участниками гандбольных баталий.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com