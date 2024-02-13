В Волгоградской области остановлен рост заболеваемости ОРВИ

Здравоохранение 13.02.2024 14:32
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13.02.2024 14:32
В Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями остался на уровне предыдущей недели. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, у заболевших выявляют грипп типа А, риновирус, РС-вирус, метапневмовирус, аденовирус и COVID-19.При этом количество случаев COVID-19 увеличилось за неделю на 12% — зарегистрировано 285 заболевших.
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