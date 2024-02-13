Здравоохранение

В Волгоградской области остановлен рост заболеваемости ОРВИ

Здравоохранение 13.02.2024 14:32
0
13.02.2024 14:32


В Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями остался на уровне предыдущей недели. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, у заболевших выявляют грипп типа А, риновирус, РС-вирус, метапневмовирус, аденовирус и COVID-19.
При этом количество  случаев COVID-19 увеличилось за неделю на 12% — зарегистрировано 285 заболевших.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
06.02.2024 21:32
Здравоохранение 06.02.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.02.2024 17:46
Здравоохранение 06.02.2024 17:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.02.2024 08:18
Здравоохранение 05.02.2024 08:18
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.02.2024 18:40
Здравоохранение 02.02.2024 18:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.02.2024 07:54
Здравоохранение 01.02.2024 07:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.01.2024 08:13
Здравоохранение 31.01.2024 08:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.01.2024 17:31
Здравоохранение 29.01.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.01.2024 11:44
Здравоохранение 23.01.2024 11:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.01.2024 10:06
Здравоохранение 21.01.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.01.2024 17:30
Здравоохранение 16.01.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.01.2024 13:22
Здравоохранение 16.01.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.01.2024 14:09
Здравоохранение 14.01.2024 14:09
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.01.2024 10:51
Здравоохранение 12.01.2024 10:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.01.2024 09:30
Здравоохранение 10.01.2024 09:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.01.2024 16:08
Здравоохранение 09.01.2024 16:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:06
В Волгограде двоим валютчикам грозит 7 лет колонииСмотреть фотографии
17:05
Волгоградцев предупредили об опасной минералке после смерти мужчиныСмотреть фотографии
16:50
В Котельниково к ликвидации последствий циклона подключилось градообразующее предприятиеСмотреть фотографии
16:44
На СВО погиб выпускник волгоградского детдома Максим ЦыганковСмотреть фотографии
15:55
В Дзержинском районе Волгограда пятый раз за год ликвидировали большую свалкуСмотреть фотографии
15:34
Группу рыбаков в Волгоградской области наказали за богатый улов судакаСмотреть фотографии
15:03
ДТП со скорой попало на видео в ВолжскомСмотреть фотографии
14:42
Волгоградца осудили за аватарку в мессенджере с символом УПА*Смотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области остановлен рост заболеваемости ОРВИСмотреть фотографии
14:31
Облпромторг назвал фейком информацию о дефиците в КотельниковоСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде организовали наблюдение за прочностью Родины-материСмотреть фотографии
13:11
Отчитаться о доходах перед налоговой волгоградцы могут в режиме онлайнСмотреть фотографии
12:38
В Волжском росгвардейцы взяли «тепленькими» двух вымогателейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
Задержанных ФСБ мужа и жену в Волгограде приговорили к 26 годам на двоихСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Под Волгоградом убийство прохожего за отказ дать закурить раскрыли по следу ДНКСмотреть фотографии
11:47
Волгоградский полицейский спас покупателя в супермаркететеСмотреть фотографии
11:42
«Его пытались откачать»: стали известны подробности смерти пациента в поликлинике КотовоСмотреть фотографии
11:15
Эксперты: более трети волгоградцев увеличили свои доходы за 2023 годСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде объединят «Метроэлектротранс» и «ВПАТП №7»Смотреть фотографии
10:55
Котово выделят 22,4 млн рублей из бюджета на решение проблем с водойСмотреть фотографии
10:32
Сергей Попков оплатил кислород бывшему футболисту «Ротора» Дмитрию КотопулоСмотреть фотографии
10:27
Для Волгограда начали собирать трамваи «Львенок» и «Невский»Смотреть фотографии
09:56
В Котельниково специалисты из трех регионов РФ ведут восстановительные работыСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде УК «Новый дом» отчиталась о проделанной работе на одном из вновь принятых домовСмотреть фотографии
09:12
В кабинете врача поликлиники Котово умер 57-летний пациентСмотреть фотографии
08:51
«Каустик» скатился на 11-е место в Суперлиге после проигрыша в СтавропольеСмотреть фотографии
08:33
Таможенники изъяли 20 тонн импортного мыла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:04
Первые дома обеспечили электричеством в обесточенном КотельниковоСмотреть фотографии
21:31
В Волгоградской области из-за гололеда отменяют занятия и автобусыСмотреть фотографии
20:34
В Волгоградской области после циклона «Ольга» резко похолодает до -15ºСмотреть фотографии
 