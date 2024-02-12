Спорт

Волгоградские баскетболистки продвинулись в чемпионате СКФО и ЮФО

Спорт 12.02.2024 17:56
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12.02.2024 17:56


Баскетболистки волгоградского «Динамо» одержали две уверенные победы на домашнем этапе чемпионата СКФО и ЮФО.  Поединки прошли в спортивном зале СШОР №2. Бело-голубые после очередного тура идут на втором месте в турнирной таблице, сообщает V102.RU.
 
В первой игре подопечные Татьяны Астафьевой разгромили аутсайдера турнира — «Ессентуки-КМВ». Если в первой четверти гостям удалось оказать достойное сопротивление и хозяйки выиграли этот отрезок всего с разницей в пять очков — 23:18, то в дальнейшем волгоградки на классе разобрались с оппонентками.  Второй период целиком и полностью остался за динамовками — 38:12.  После большого перерыва бело-голубые чуть снизили атакующий напор из-за большой разницы в счете, но это не помешало им в итоге выиграть у «Ессентуков» - 107:59. Лучшим бомбардиром в составе победительниц стала Галина Ляшенко, набравшая 35 баллов. На счету второго снайпера команды Елизаветы Хохленковой 15 набранных очков.
 
Закрепило успех «Динамо» на следующий день в противостоянии со «СШ по баскетболу» из Черкесска. И на сей раз первая четверть оказалась равной- 14:11 в пользу волгоградских баскетболисток. Ключевым в матче оказался следующий период, в котором команда Астафьевой не оставила шансов соперницам — 26:7. В оставшееся время бело-голубые спокойно довели дело до очередного выигрыша — 81:43. Снова самой результативной у динамовок стала Ляшенко — 19 очков. Капитан коллектива Виктория Бедошвили заработала 11 баллов.
 
Другой волгоградский клуб «Атлант» в первой своей игре обыграл оппоненток из Черкесска — 58:50 (15:18, 12:11, 13:7, 18:14). Ярче всех проявила себя в составе хозяек Арина Глазкова, набравшая 23 очка.  Во втором своем матче «Атлант» проиграл ростовскому «Пересвету-ЮФУ-2» — 48:101. Именно дончанки сейчас идут в лидерах турнирной таблицы. После десяти проведенных встреч  у них 19 очков. На балл меньше набрало «Динамо», которое располагается на второй позиции. «Атлант» сыграл девять поединков и находится на четвертом месте с 12 набранными очками. 
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: Волгоградская организация «Динамо»

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