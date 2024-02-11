



Ватерполистки волгоградского «Спартака» прервали серию поражений в Суперлиге, обыграв в одном из матчей очередного тура чемпионата в родном бассейне действующих чемпионок России «Динамо-Уралочку» из города Златоуста Челябинской области. Красно-белые продолжают находиться на шестом месте в турнирной таблице, но еще имеют шансы улучшить свое положение в следующих встречах, сообщает V102.RU.





Фото Федерации водного поло России



Первая игра, состоявшаяся 9 февраля, завершилась в пользу «Динамо» — 16:14. В стартовом периоде счет открыли гости. Отличилась Елизавета Мосягина. Ответный мяч забросила капитан хозяек Ольга Лупиногина. До перерыва волгоградская команда все время находилась в роли отыгрывающихся. Гости в середине четверти оторвались на два гола, но Лупиногина сначала сократила отставание до минимума, а в начале следующей восьмиминутки Ольга же и сравняла после розыгрыша контратаки — 5:5. В середине отрезка Наталия Бронникова вывела «Спартак» вперед, однако соперницы за полминуты отметились двумя точными попаданиями подряд и вернули себе преимущество. Снова Лупиногина в концовке периода установила равенство по итогам первой половины встречи — 7:7.В третьей четверти Белла Маркоч в составе гостей четырежды подряд огорчала голкипера красно-белых Викторию Проскурину. Хозяйки бассейна упорно старались догнать оппоненток, но коллектив из Златоуста постоянно выходил вперед и на заключительный перерыв гости ушли с преимуществом в два мяча. К сожалению, погоня в последней восьмиминутке не увенчалась успехом. Под занавес поединка Анастасия Федотова и дважды Ольга Лупиногина забросили последние мячи в игре. 16:14 — итоговый результат в пользу «Динамо-Уралочки».Повторный матч начался с гола Беллы Маркоч. Достаточно оперативно Анастасия Федотова дважды за 30 секунд реализовала большинство. Первая четверть завершилась вничью — 3:3. Во второй восьмиминутке волгоградские ватерполистки показывали качественный уровень игры и заслуженно забили два гола, получив преимущество в битве с одним из лидеров Суперлиги. К разочарованию болельщиков «Спартака», гости догнали хозяек к большому перерыву. В третьем периоде продолжилась равная борьба. Федотова и Маркоч отличились последними в данном отрезке и перед заключительной восьмиминуткой табло показывало счет 8:8.До конца основного времени команды поочередно выходили вперед. В итоге 10:10 и серия пенальти. Дарья Герзанич, Анна Исакова, Анастасия Федотова и Татьяна Толкунова были точны при исполнении пятиметровых. А вот динамовки не реализовали две попытки. Таким образом, «Спартак» добыл долгожданную и важную победу для дальнейшего сражения за выход в плей-офф — 14:12.