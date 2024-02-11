В хищении 30 овец у работодателя обвиняются двое чабанов, которые работали на животноводческой точке в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, фигуранты уголовного дела являются сожителями. Это 55-летний мужчина и его 57-летняя возлюбленная, которые работали вместе чабанами.

По данным следствия, мотивом преступления стало желание купить автомобиль «ВАЗ-2110». С этой целью они похитили 30 животных и расплатились ими за машину.

Фермер обнаружил недостачу в конце 2023 года при пересчете скота и обратился в полицию. Ущерб составил 450 тысяч рублей. Подозреваемых оперативно установили, они во всем признались. Было установлено и лицо, кому они продали животных. Овец изъяли и вернули владельцу, а машину – продавцу.

Криминальной паре, обвиняемой в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Растрата, то есть хищение имущества, вверенного виновному, совершенная в крупном размере) грозит до 6 лет лишения свободы.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что мужчина втайне от своей сожительницы периодически похищал скотину. С февраля по октябрь 2023 года он украл 29 овец и баранов на сумму 435 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области