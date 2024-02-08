Расследования

Зарезавший из-за ревности волгоградку иностранец-жиголо сядет на 11 лет

Расследования 08.02.2024 11:21
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08.02.2024 11:21


В Волжском городском суде Волгоградской области огласили приговор 24-летнему ранее судимому жиголо. Гражданин Азербайджана Ахундов Алакбар Ильгам оглы признан виновным в жестком убийце своей 50-летней любовнице, которую он после расправы ограбил. 

— Фигуранта дела признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в содеянном он полностью признал. Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

В суде установлено, что азербайджанец фигурант периодами вступал в интимные отношения с женщинами старше себя за денежное вознаграждение.

По версии следствия, 27 марта 2023 года подсудимый был в гостях у своей 50-летней подруги. В ходе застолья женщина начала предъявлять своему любовнику претензии относительно наличия у него других женщин. Между парочкой вспыхнул конфликт. Горячий кавказец несколько раз ударил хозяйку квартиры по лицу, а затем взял нож и нанес своей спутнице более 20 ударов в область головы и различных частей тела. С его слов, он просто хотел избавить потерпевшую от страданий.

Как только исполосованная ножом любовница затихла,  молодой человек поднял с пола упавшие с нее в ходе борьбы золотые цепочку и браслет, а также забрал из квартиры другие украшения из золота, сотовый и музыкальную колонку. Ущерб составил около 100 тысяч рублей. Награбленное фигурант дела впоследствии сбыл, а деньги потратил на свои нужды. 

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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