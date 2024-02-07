Липовых криптоинвесторов задержали в Волгограде: видео





В Волгограде оперативники задержали 32-летнего жителя Краснодарского края и 24-летнего жителя Иркутской области, которые под видом брокеров обманули горожан более чем на 1 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мошенники обещали жертвам несметные богатства с инвестиций в криптовалюту, но после перечисления денег просто исчезали.





Установлено, что задержанные в сентябре 2021 года в социальной сети разместили объявление с предложением заработка путем инвестиций. Откликнувшимся волгоградцам мошенники обещали стабильный доход с процентами от вложений и даже перечисляли прибыль. Но позже, когда граждане повторно присылали деньги в надежде получить еще больший заработок, злоумышленники переставали выходить на связь. Поверили мошенникам более 50 жителей региона.

– Следователем возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 32-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, житель Иркутской области отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности псевдоброкеров.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области