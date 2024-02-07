В Волгограде дали 7,5 лет строгача ревнивому сожителю





Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего мужчины, убившего свою сожительницу из-за ревности, сообщает V102.RU.

В судебном заседании установили, что обвиняемый 7 июля прошлого года в алкогольном опьянении поссорился со своей 62-летней сожительницей. В ходе ссоры женщина попыталась покинуть квартиру, но разъяренный мужчина догнал жертву и нанес несколько ударов ножом в шею и грудь.

Пенсионерка попыталась убежать, но злоумышленник последним ударом ножом в спину добил ее. От полученных ран женщина скончалась на месте. Свою вину мужчина признал полностью.

– С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного, состояния его здоровья и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – пояснила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Обвинение по уголовному делу поддерживалось прокурором Дзержинского района Александром Качуренко. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.