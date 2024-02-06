РПН: число пневмоний в Волгоградской области пошло на спад

В Волгоградской области наблюдается снижение заболеваемости внебольничными пневмониями. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, на текущей неделе таких случаев стало меньше на 3%. Какое количество заболевших пневмонией зарегистрировано за неделю, не уточняется.

В целом заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня предыдущей недели на 5%. На 19% выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. За неделю таких случаев было 253.

- В структуре циркулирующих возбудителей респираторных вирусных инфекций: грипп типа А, риновирус, РС-вирус, метапневмовируса, аденовирус и COVID-19. По результатам генетического секвенирования в Волгоградской области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон», - сообщили в управлении.