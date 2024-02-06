Здравоохранение

РПН: число пневмоний в Волгоградской области пошло на спад

Здравоохранение 06.02.2024 17:46
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06.02.2024 17:46


В Волгоградской области наблюдается снижение заболеваемости внебольничными пневмониями. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, на текущей неделе таких случаев стало меньше на 3%. Какое количество заболевших пневмонией зарегистрировано за неделю, не уточняется.

В целом заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня предыдущей недели на 5%. На 19% выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. За неделю таких случаев было 253.

- В структуре циркулирующих возбудителей респираторных вирусных инфекций: грипп типа А, риновирус, РС-вирус, метапневмовируса, аденовирус и COVID-19. По результатам генетического секвенирования в Волгоградской области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон», - сообщили в управлении.

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