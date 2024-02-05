Предприниматель в Волжском попал под следствие из-за безакцизных сигарет

Полиция изъяла 17,5 тысячи пачек сигарет у индивидуального предпринимателя в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, на табачной продукции отсутствовали акцизные марки. Общая стоимость изъятых сигарет оценивается в сумму более 2 миллионов рублей.

- По версии оперативников, мужчина приобретал в другом регионе нелегальные сигареты и реализовывал в трех арендуемых торговых павильонах на территории Волжского, - сообщили в главке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Максимальное наказание по данной статье - 6 лет лишения свободы.

Из складского помещения и магазинов изъята продукция, а также электронные носители информации и черновые записи.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области