Волгоградская область планирует принимать 3 млн туристов в год

Депутат подчеркнула и стратегическое значение для экономики такой сферы, как экологический туризм.
- В предыдущие десятилетия развитие этой сферы в регионе носило фрагментарный характер. Однако Волгоград с его легендарной историей и уникальными природными особенностями имеет высокий потенциал. С учетом федерального тренда на развитие в России внутреннего туризма город-герой имеет все шансы достичь установленного в 10-летней программе показателя: 3 миллиона туристов в год, что в три раза выше сегодняшней отметки, - заявила Ирина Соловьева.
Достичь этого показателя можно в том числе за счет создания историко-культурного туристического комплекса на системе островов Сарпинский-Голодный. В рамках 10-летней программы запланированы и ряд других проектов – по обустройству новых пляжей, строительству аквапарка в пойме реки Царицы и другие.
- Обозначенные в программе мероприятия, как отметил Андрей Иванович Бочаров, являются амбициозными. Но именно такие задачи всегда нужно ставить перед собой, чтобы добиться высоких результатов. За минувшие 10 лет облик Волгограда качественно изменился благодаря профессиональной системной работе команды региона во главе с губернатором, а также поддержке и участию неравнодушных жителей. Уверена, что новые вершины нам по плечу, - заключила председатель профильного комитета облдумы.
Фото сайта Волгоградской областной думы