Экология

Волгоградская область планирует принимать 3 млн туристов в год

Экология 30.01.2024 20:52
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30.01.2024 20:52


Ряд преобразований, которые планируется воплотить в жизнь в рамках перспективного развития Волгограда и всей Волгоградской агломерации до 2034 года, будут происходить и в сфере экологии. Как сообщили V102.RU в Волгоградской областной думе, в обсуждении 10-летней программы, которую сегодня утвердила гордума,  принимала участие и председатель комитета регпарламента по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева, являющаяся членом Генсовета стратегического развития Волгограда.
- Программа включает порядка 600 мероприятий – все они нацелены на повышение качества жизни граждан. Важно, что особое внимание уделено теме экологии. Сделать город более комфортным для проживания, улучшить демографическую ситуацию без внимания к охране окружающей среды в современном мире невозможно. Так, программой предусмотрено дальнейшее совершенствование системы обращения с бытовыми отходами. В частности, предстоит усилить работу по организации раздельного накопления ТКО. Обозначена цель – увеличить показатель по сортировке мусора до 100% и снизить вдвое объемы направляемых на полигоны отходов. Улучшению экологической обстановки будет способствовать и реализация проектов благоустройства и озеленения территорий города, на которые планируется направить 55 миллиардов рублей, - прокомментировала сегодняшнее событие Ирина Соловьева.  
Депутат подчеркнула и стратегическое значение для экономики такой сферы, как экологический туризм.
- В предыдущие десятилетия развитие этой сферы в регионе носило фрагментарный характер. Однако Волгоград с его легендарной историей и уникальными природными особенностями имеет высокий потенциал. С учетом федерального тренда на развитие в России внутреннего туризма город-герой имеет все шансы достичь установленного в 10-летней программе показателя: 3 миллиона туристов в год, что в три раза выше сегодняшней отметки, - заявила Ирина Соловьева.
Достичь этого показателя можно в том числе за счет создания историко-культурного туристического комплекса на системе островов Сарпинский-Голодный. В рамках 10-летней программы запланированы и ряд других проектов – по обустройству новых пляжей, строительству аквапарка в пойме реки Царицы и другие.
- Обозначенные в программе мероприятия, как отметил Андрей Иванович Бочаров, являются амбициозными. Но именно такие задачи всегда нужно ставить перед собой, чтобы добиться высоких результатов. За минувшие 10 лет облик Волгограда качественно изменился благодаря профессиональной системной работе команды региона во главе с губернатором, а также поддержке и участию неравнодушных жителей. Уверена, что новые вершины нам по плечу, - заключила председатель профильного комитета облдумы.
Фото сайта Волгоградской областной думы

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