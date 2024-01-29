Начальника по АХЧ крупного предприятия в Волгограде сгубила жадность

К штрафу в 3 миллиона рублей с лишением на три года права заниматься деятельностью в сфере управления персоналом приговорен в Волгограде теперь уже бывший руководитель хозяйственного обеспечения и сервиса административно-хозяйственного отдела крупного промышленного предприятия Игорь Сурков.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Центральный районный суд Волгограда признал Суркова виновным в пяти эпизодах коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что больше года - с 16 июля 2021-го по 30 декабря 2022-го - он ежемесячно получал от пяти подчиненных деньги фактически за право работать на предприятии. Работники платили начальнику под угрозой понижения в должности и увольнения. За этот период он получил от них более 850 тысяч рублей.

Однако этого Суркову показалось мало и он начал требовать с них еще больше денег. Сотрудники пожаловались на начальника в правоохранительные органы. На суде вину он не признал. Приговор вступил в законную силу.

По сведениям V102.RU, осужденный работал в одной из «дочек» «ЛУКОЙЛ».