УФАС уличило волгоградское МУП в нарушениях при закупке песка

УФАС признало МУП дорожно-строительных и эксплуатационных работ нарушившим законодательство о закупках. Как сообщили V102.RU в антимонопольном ведомстве, с жалобой в УФАС на действия МУП дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района Волгограда при проведении аукциона на поставку природного песка обратился один из участников закупки.

Выяснилось, что заказчик, оценивая заявки участников аукциона, поставил участников, применяющих упрощённую систему налогообложения, в проигрышное положение по сравнению с другими участниками, находящимися на общей системе налогообложения.

К слову, податель жалобы признан победителем закупки, однако его беспокоило то обстоятельство, что были нарушены права других участников аукциона.



Несмотря на имеющиеся, по мнению заявителя, нарушения в действиях заказчика, ещё до рассмотрения жалобы комиссией антимонопольного органа в нарушение установленного законом 10-дневного срока для обжалования между заявителем и заказчиком был заключён договор поставки. Однако в силу закона договор, заключённый с нарушением законодательства, считается ничтожным. Материалы дела будут переданы должностному лицу для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.

Между тем, как следует из данных сайта госзаказа, аукцион на поставку 168 тысяч тонн песка с начальной стоимостью в 58,8 миллионов рублей был объявлен в конце прошлого года. В середине января комиссия определила победителя - ООО «Аверс», предложившего цену в 31 миллион 850 тысяч рублей.