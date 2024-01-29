Под Волгоградом пройдут большие гонки парусников на льду

Областной турнир стал для участников проверкой сил и возможностей перед стартующей 3 февраля большой Волжской буерной неделей. В течение 9 дней на льду акваторий волжского речпорта и Волгоградского водохранилища пройдут несколько соревнований различного уровня.
3-4 февраля – старт заездов в рамках турнира «Золотой конёк».
6-7 февраля определят лучших буеристов в гонках Кубка волжских флотов, а кульминацией буерной недели станет розыгрыш Кубка России по буерному спорту.
9-11 февраля впервые в Волжский приедут спортсмены из Волгоградской, Новосибирской, Саратовской, Самарской, Московской, Ленинградской областей, Приморского края, Санкт-Петербурга и Москвы.
Гости спортивного фестиваля познакомятся с этим необычным видом спорта, насладятся вкусным чаем и горячей полевой кухней, а также выступлением казачьего коллектива «Отечество». Начнётся спортивный праздник в 12.00. Награждение победителей запланировано на 13.30.
Мероприятие посвящено 81-й годовщине победы в Сталинградской битве. Буера – это каноэ на трех коньках, пилот которого управляем им с помощью ветра в положении лежа. Буера сыграли немаловажную роль в ходе Великой Отечественной войны. В блокадный Ленинград на них доставляли жизненно важные грузы по льду, эвакуировали женщин и детей. Известно и о боевых буерах, на которых передвигались малые мобильные группы по 8-10 бойцов с пулемётом. Они наводили ужас на фашистов, неожиданно появляясь перед позициями солдат вермахта, и также бесшумно исчезая в ночи.