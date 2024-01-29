Спорт

Под Волгоградом пройдут большие гонки парусников на льду

Спорт 29.01.2024 08:11
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29.01.2024 08:11


В минувшие выходные на льду акватории речного порта города Волжский прошёл чемпионат Волгоградской области по буерному спорту. В соревнованиях приняли участие 10 человек, которые готовятся к выступлению в Волжской буерной неделе в начале февраля, рассказали V102.RU организаторы. В благоприятных погодных условиях с умеренным ветром за два дня удалось провести 10 гонок. По итогам соревнований первое место занял Владимир Магнитский (Волгоград), второе – Вячеслав Кумбрасьев (Волгоград), третье – Андрей Карцев (Волжский).
 
Областной турнир стал для участников проверкой сил и возможностей перед стартующей 3 февраля большой Волжской буерной неделей. В течение 9 дней на льду акваторий волжского речпорта и Волгоградского водохранилища пройдут несколько соревнований различного уровня.
 
3-4 февраля – старт  заездов в рамках турнира «Золотой конёк».
 
6-7 февраля определят лучших буеристов в гонках Кубка волжских флотов, а кульминацией буерной недели станет розыгрыш Кубка России по буерному спорту.
 
9-11 февраля впервые в Волжский приедут спортсмены из Волгоградской, Новосибирской, Саратовской, Самарской, Московской, Ленинградской областей, Приморского края, Санкт-Петербурга и Москвы.
 

Волжская буерная неделя организована Всероссийской федерацией парусного спорта, Федерацией парусного спорта Волгоградской области, Российской ассоциацией буеров класса DN, Комитетом по делам молодежи, культуры и спорта администрации города Волжский. Наблюдать за увлекательными гонками можно будет 3 февраля прямо с площадки муниципального парка «Ноосфера», где будет организована культурная программа для зрителей. Специально для них гоночную дистанцию установят на льду в районе от яхт-клуба «Сталь» до сёрфстанции.
 
Гости спортивного фестиваля познакомятся с этим необычным видом спорта, насладятся вкусным чаем и горячей полевой кухней, а также выступлением казачьего коллектива «Отечество». Начнётся спортивный праздник в 12.00. Награждение победителей запланировано на 13.30.
 

Мероприятие посвящено 81-й годовщине победы в Сталинградской битве. Буера – это каноэ на трех коньках, пилот которого управляем им с помощью ветра в положении лежа. Буера сыграли немаловажную роль в ходе Великой Отечественной войны. В блокадный Ленинград на них доставляли жизненно важные грузы по льду, эвакуировали женщин и детей. Известно и о боевых буерах, на которых передвигались малые мобильные группы по 8-10 бойцов с пулемётом. Они наводили ужас на фашистов, неожиданно появляясь перед позициями солдат вермахта, и также бесшумно исчезая в ночи. 

Фото Федерации парусного спорта Волгоградской области

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