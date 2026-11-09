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Спорт

Сириус, мини‑футбол, волгоградский характер: главные итоги чемпионата России

Спорт 09.11.2026 09:24
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09.11.2026 09:24


На федеральной территории Сириус завершился чемпионат России по мини-футболу. Турнир, собравший десятки коллективов со всей страны, подарил болельщикам как предсказуемую гегемонию фаворитов, так и настоящую спортивную драму. Главным триумфатором в мужском зачете 8х8 стал петербургский «Юниор», а в женском турнире 7х7 сенсаций не произошло – золото вновь уехало в Московскую область.

Мужской чемпионат 8х8: безоговорочное золото Петербурга В главном матче года, который прошел на полях Сириуса, петербургский «Юниор» не оставил шансов воронежскому «Перфограду». Встреча за чемпионский титул завершилась сухой и уверенной победой команды из Северной столицы со счетом 3:0. Трофей отправляется в Санкт-Петербург. Бронзовые медали турнира завоевала команда «Искра-Алтуд» из Кабардино-Балкарской Республики.

Путь к медалям для многих команд оказался тернистым. Чемпион Волгоградской области, клуб «Киквидзе», остановился на стадии 1/8 финала. Представители Волгограда уступили команде «Финсистемс» из Санкт-Петербурга со счетом 1:3. При этом выступление волгоградского клуба на групповом этапе нельзя назвать провальным: неудачно стартовав, команда нашла в себе силы преодолеть стыковые матчи. В 1/32 финала «Киквидзе» обыграл «Атлантикс Юнайтед» из Псковской области (4:3), а в 1/16 выбил «Евромаркет» из Пятигорска (3:2).

Другой представитель региона, «Красный Октябрь», остановился чуть раньше – на стадии 1/32 финала, уступив «Петре» из Краснодарского края (1:2).

Данила Пышкин из ФК «Киквидзе» оценил выступление команды:

 – Достойный результат – 1/8 финала, чуть не повезло, но всё хорошо, мы будем стараться. Приедем в следующем году и уже поставим планку выше.



Женский турнир 7х7: опыт «Зоркого» против дерзости «Аксиньи»
 В женском чемпионате России по мини-футболу 7х7 на спорткомплексе «Территория спорта» развернулась не менее напряженная борьба. Золотые медали предсказуемо достались опытной команде «Зоркий» из Московской области. В финале подмосковные футболистки сломили сопротивление петербургской «Бутсы» со счетом 2:1. Бронза у СШ «Факел-Сталь» из Воронежской области.

Волгоградский женский футбол на этом турнире представляли «Аксинья» и «Зенит-Волгоград». Для «Зенита» турнир обернулся настоящим испытанием: команда проиграла все свои матчи, так и не распечатав ворота соперниц. Поражения от «Бутсы» (0:2), «Фоксболла» (0:1), «Альфы-09» (0:2) и разгром от «Зоркого» (0:12), а также вылет в стыковом матче от московской «Т-Тим» (0:5) показали, что команде предстоит серьезная работа над физикой и реализацией.

«Аксинья» же выступила значительно достойнее. После тяжелого старта, где волгоградки проиграли «Бутсе» (0:2) и «Фоксболлу» (0:1), команда смогла собраться. В стыковом матче была повержена ЛЖФК «Сочи» (2:1). В 1/8 финала «Аксинья» с тем же футбольным счетом 2:1 обыграла ЖФК «Старт» из Республики Башкортостан. Остановить волгоградский коллектив смогла только СШ «Факел-Сталь» в четвертьфинале – 0:2.

Одной из главных героинь и спикеров турнира стала игрок «Аксиньи» Танзила Халадова:

– По сравнению с прошлым сезоном мы выступили заметно лучше. Конечно, первые матчи дались нам непросто, но мы поняли, что в дождь играть нам даже легче, – и выкладывались до конца, отдавали все силы. Команда показала очень достойный футбол. Все участники турнира примерно равны по классу, поэтому, на мой взгляд, результат хороший. В следующем году постараемся добиться большего. Нам не хватило физической мощи и выносливости. Все девочки в команде хорошие, тренерскую установку мы выполнили, просто не хватило выносливости.

Чемпионат в Сириусе в очередной раз подтвердил статус главного смотра любительского и полупрофессионального мини-футбола в стране. География турнира впечатляет: от Калининграда («Альфа-09») до Кабардино-Балкарии («Искра-Алтуд»).



Тренды: доминирование системных клубов из Санкт-Петербурга и Московской области, которые обладают лучшей селекцией и инфраструктурой.
Проблематика: массовая нехватка выносливости у женских команд в условиях плотного графика, на что прямо указала Танзила Халадова.
Региональный рост: несмотря на вылет, волгоградские клубы («Киквидзе», «Аксинья») показали характер, доказав, что статус чемпиона региона – это не просто формальность, а база для борьбы на федеральном уровне.

Для «Юниора» и «Зоркого» этот трофей – подтверждение класса. Для «Киквидзе» и «Аксиньи» – это 1/8 и 1/4 финала, которые станут фундаментом для новых амбиций в 2027 году. Соревнования в Сириусе традиционно становятся не только местом выяснения отношений, но и точкой роста для региональных федераций, позволяя выявить таланты и определить вектор развития дисциплины на следующий сезон.



Александр Веселовский
Фото: Массовый футбол России

 

 

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