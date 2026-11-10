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Спорт

Бронза Прохора Казарина – вклад в триумф сборной на ЧМ по армрестлингу

Спорт 10.11.2026 07:26
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10.11.2026 07:26


В Дели на 47‑м чемпионате мира по армрестлингу сборная России уверенно заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 152 медали – 58 золотых, 53 серебряных и 41 бронзовую. В числе этих наград – бронза 18‑летнего волгоградца Прохора Казарина, ставшая не только личным достижением спортсмена, но и частью общего успеха национальной команды.

Прохор выступал в одной из самых конкурентных категорий – среди юниоров 16–18 лет в весе до 90 кг, где собрались сильнейшие молодые армрестлеры планеты. В напряжённой борьбе золото взял Бачо Дигмелашвили из Грузии, серебро – Ондрей Фило из Словакии. Прохор занял почётное третье место, доказав, что готов биться с сильнейшими. На правой руке он также показал высокий класс, заняв четвёртое место и остановившись в шаге от пьедестала.

Путь Казарина к мировой арене был выстроен последовательно и системно. Его сезон начался с золота чемпионата и первенства Волгоградской области в ноябре 2025 года – первых больших титулов, закрепивших лидерство в регионе. В феврале 2026 года победа на первенстве Южного федерального округа в Ростове‑на‑Дону открыла дорогу на всероссийский старт. Кульминацией отборочного этапа стало выступление в марте 2026 года на юношеско‑юниорском первенстве России в Орле: золото на правой руке в весе свыше 80 кг (в финале был побеждён Артём Динесенко из Подмосковья) и бронза по сумме двоеборья. Именно этот результат позволил Прохору войти в состав сборной и отправиться на мировой чемпионат.

Воспитанник волгоградского клуба силовых видов спорта «Скала», Прохор тренируется под руководством Евгения Ежова. За каждым результатом спортсмена стоит системная работа, а за каждым выходом на поединок – поддержка семьи и тренерского штаба.

Сейчас перед 18‑летним рукоборцем открывается новый этап: переход в старшую возрастную категорию, где уровень конкуренции ещё выше, а ставки – существенно серьёзнее. Бронза в Дели – не финал, а отправная точка для новых достижений.


Поздравляем Прохора, Федерацию армрестлинга Волгоградской области и тренерский штаб с этим большим достижением! Впереди – новые вершины и победы, которые, несомненно, будут вписаны в историю российского спорта.


Александр Веселовский
Фото: Федерация армрестлинга Волгоградской области

 

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