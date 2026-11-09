«Кубок Сталинграда» соберет в Волгограде 1000 спортсменов





В Волгограде 14–15 ноября пройдет Всероссийский турнир по тхэквондо МФТ «Кубок Сталинграда». Как сообщили ИА «Высота 102» в спортобществе «Динамо», соревнования посвящены памяти защитников Сталинграда и приурочены к 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

На турнир приедут 1000 спортсменов из 25 регионов России. Они будут состязаться в спарринге (вольном бою), туле (формальном комплексе), силовом разбивании руками и ногами, а также в спецтехнике – разбивании досок ударами ног на высоте свыше двух метров.

В числе почетных гостей заявлены известный боец ММА Джефф Монсон и профессиональный боксёр Кевин Джонсон. Для гостей и участников предусмотрена фотозона со звёздами.

Торжественное открытие состоится 14 ноября в 12:00 на площадке УСК «Динамо-Арена» по адресу: Волгоград, ул. Новороссийская, 2А. Соревнования будут идти с 10 до 16 часов оба дня.

Вход свободный. Организаторы приглашают всех поддержать участников и волгоградских динамовцев.