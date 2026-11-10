



Баскетболистки волгоградского «Динамо» выиграли все три матча стартового тура женского чемпионата Южного и Северо‑Кавказского федеральных округов и после первого игрового круга единолично возглавили турнирную таблицу.



В Ростове‑на‑Дону завершился первый тур объединённого чемпионата ЮФО и СКФО по баскетболу среди женских команд. В сезоне‑2026/27 за медали борются четыре коллектива: волгоградское «Динамо», ростовский «Ростов‑ЮФУ», черкесский «Эльбрус» и СШОР «Авангард» из ДНР. Динамовки провели тур без единой осечки: три игры – три победы.



Стартовый день сложился для волгоградок уверенно. В принципиальном матче с хозяевами площадки – «Ростов‑ЮФУ» – «бело‑голубые» добыли победу со счётом 66:51. Ключевым фактором успеха стала яркая индивидуальная игра Надежды Лебедевой, которая принесла команде 23 очка и фактически задала темп всей встрече. Уже по ходу этого матча стало понятно, что волгоградская команда не собирается отдавать инициативу соперницам.



Во второй игровой день «Динамо» подтвердило статус фаворита в поединке с «Эльбрусом» из Карачаево‑Черкесии. Уверенные 77:50 – и снова в пользу динамовок. Здесь главным бомбардиром стала Галина Ляшенко, набравшая 26 очков. Её результативность не только принесла команде комфортный отрыв, но и закрепила статус одного из лидеров турнира: по итогам тура Ляшенко заняла второе место в рейтинге самых результативных игроков с показателем 21,5 очка в среднем за игру.



Самым напряжённым выдался заключительный игровой день. Встреча с СШОР «Авангард» (ДНР) проходила в упорной борьбе – 69:64. В этой игре решающую роль сыграла стабильность Алёны Боткиной: она набрала 25 очков и помогла команде удержать преимущество до финальной сирены. Именно в этом матче особенно ярко проявился командный характер «Динамо»: даже когда соперницы сокращали разрыв, волгоградки находили ресурсы, чтобы снова уходить вперёд.



Статистика тура подчёркивает разносторонний вклад игроков «Динамо». Надежда Лебедева не только стала одним из главных снайперов команды (20 очков в среднем за тур), но и продемонстрировала универсальность: с показателем 16,3 подбора за игру она вошла в топ‑3 по подборам, а по точным передачам (7,0) разделила первое место с Галиной Ляшенко. Это говорит о том, что успех команды строится не только на бросках, но и на контроле темпа и владении мячом.





Лучшие по набранным очкам

Полина Плотникова («Ростов‑ЮФУ», Ростовская область) – 22,0.

Галина Ляшенко («Динамо», Волгоградская область) – 21,5.

Надежда Лебедева («Динамо», Волгоградская область) – 20,0.



Лучшие по подборам

Регина Булавицкая (ССК ДНР, ДНР) – 20,3.

Надежда Лебедева («Динамо», Волгоградская область) – 16,3.

Вероника Плетнева («Ростов‑ЮФУ», Ростовская область) – 12,3.



Лучшие по точным передачам

Надежда Лебедева («Динамо», Волгоградская область) – 7,0.

Галина Ляшенко («Динамо», Волгоградская область) –7,0.

Полина Плотникова («Ростов‑ЮФУ», Ростовская область) – 6,7.



Турнирная таблица после первого круга выглядит следующим образом: волгоградское «Динамо» – 6 очков, «Ростов‑ЮФУ» – 5 очков, «Авангард» – 4 очка, «Эльбрус» – 3 очка. Таким образом, команда из Волгограда не просто лидирует, но и имеет небольшой, но важный запас прочности перед следующим этапом.



Второй тур чемпионата пройдёт в Волгограде и стартует 4 декабря. Для «Динамо» это будет первый домашний отрезок сезона, и трибуны наверняка станут дополнительным фактором мотивации. При этом расслабляться команде рано: соперники уже изучили сильные стороны волгоградок, а значит, каждая следующая игра будет требовать максимальной концентрации.



Александр Веселовский

Фото: «Динамо» Волгоград