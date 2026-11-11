



В Москве на татами Международного центра самбо в «Лужниках» прошёл Большой финал Континентальной лиги дзюдо – кульминация четвёртого сезона клубного чемпионата страны. За звание сильнейших спорили 18 команд: десять мужских и восемь женских, лучшие клубы из самых разных регионов России. Волгоградскую область в женской сетке представлял клуб «Придонье Топ Тим» – и он вернулся домой с бронзовыми наградами.



Четвертьфинальная встреча с челябинским «КОНАРом» начиналась для волгоградок откровенно тревожно: два поражения подряд, счёт 0:2, и счёт в командном зачёте идёт до трёх побед, сообщает Федерация дзюдо Волгоградской области. Но затем ход поединка переломила Вита Майданик (57 кг), вырвавшая победу у Натальи Ёлкиной за счёт единственного юко. Подхватила эстафету Ксения Галицкая (63 кг), а точку поставила Дарья Антонова (70 кг) – обе завершили свои схватки чистыми иппонами. 3:2 – и «Придонье» идёт дальше.



Полуфинальная драма. В следующем раунде жребий свёл волгоградок с «Родиной» из Свердловской области – командой, которая в итоге и увезёт из Москвы кубок. И снова сценарий повторился один в один: 0:2, Галицкая и Антонова вновь вернули команду на татами, и всё решается в последней, пятой схватке. Вероника Кафанова (70+ кг) вышла против Олеси Ткаченко – серебряного призёра чемпионата России этого года. Опыт уральской дзюдоистки оказался решающим: иппон, и «Родина» проходит дальше.





Та же Олеся Ткаченко позже принесёт своей команде и победное очко в финале против тульского «Мехмаша» – матч, который тоже дотянули до пятой, решающей встречи. А в мужском турнире чемпионом стал грозненский «Ахмат», обыгравший челябинский «Конар» – 3:0.



Смысл результата «Придонья» – не только в медали. Дважды команда отыгрывалась с 0:2 – и оба раза восстанавливалась усилиями фактически одного звена: Майданик, Галицкая, Антонова. Это уровень характера, который не тренируется отдельно от татами. А уровень самого турнира говорит сам за себя: по оценке Федерации дзюдо России, на участников финала – наших и иностранных – приходится около 70 медалей крупнейших мировых стартов, а призовой фонд Большого финала превысил 10,5 миллиона рублей.



Итог: третье место волгоградский клуб разделил с петербургским «Турбостроителем». В этом результате – не только статистика, но и характер: два камбэка с 0:2, решающие схватки, в которых всё висело на волоске. Для «Придонья» эта бронза стала доказательством: когда счёт не в твою пользу, настоящие бойцы не опускают руки.



Александр Веселовский

Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области