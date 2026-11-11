Главное

КСП перетряхнет Фонд капремонта после заявлений губернатора Бочарова Откуда деньги? В Госдуме забраковали законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград Минюст требует ликвидировать «мертвый» Фонд Исинбаевой Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами

Актуально

Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в Волгограде

Пробежались и прикоснулись к прошлому: как волгоградцы отмечали День народного единства в ЦПКиО

Три жизни одного здания: как в Сталинграде появился легендарный кинотеатр «Победа»

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВС РФ поразили три электроподстанции в Днепропетровской и Одесской областях
В ночь на 11 ноября российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в Кривом Роге Днепропетровской области поражена...
Федеральные новости
 Саратов на зиму закрывают для фур с нагрузкой от 10 тонн
  С 1 декабря в Саратов запретят въезжать грузовикам, способным перевозить груз весом более 10 тонн. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на мэра города Молчанова....
Спорт

«Придонье» на пьедестале: волгоградские дзюдоистки взяли бронзу Континентальной лиги

Спорт 11.11.2026 08:12
0
11.11.2026 08:12


В Москве на татами Международного центра самбо в «Лужниках» прошёл Большой финал Континентальной лиги дзюдо – кульминация четвёртого сезона клубного чемпионата страны. За звание сильнейших спорили 18 команд: десять мужских и восемь женских, лучшие клубы из самых разных регионов России. Волгоградскую область в женской сетке представлял клуб «Придонье Топ Тим» – и он вернулся домой с бронзовыми наградами.

Четвертьфинальная встреча с челябинским «КОНАРом» начиналась для волгоградок откровенно тревожно: два поражения подряд, счёт 0:2, и счёт в командном зачёте идёт до трёх побед, сообщает Федерация дзюдо Волгоградской области. Но затем ход поединка переломила Вита Майданик (57 кг), вырвавшая победу у Натальи Ёлкиной за счёт единственного юко. Подхватила эстафету Ксения Галицкая (63 кг), а точку поставила Дарья Антонова (70 кг) – обе завершили свои схватки чистыми иппонами. 3:2 – и «Придонье» идёт дальше.

Полуфинальная драма. В следующем раунде жребий свёл волгоградок с «Родиной» из Свердловской области – командой, которая в итоге и увезёт из Москвы кубок. И снова сценарий повторился один в один: 0:2, Галицкая и Антонова вновь вернули команду на татами, и всё решается в последней, пятой схватке. Вероника Кафанова (70+ кг) вышла против Олеси Ткаченко – серебряного призёра чемпионата России этого года. Опыт уральской дзюдоистки оказался решающим: иппон, и «Родина» проходит дальше.

Та же Олеся Ткаченко позже принесёт своей команде и победное очко в финале против тульского «Мехмаша» – матч, который тоже дотянули до пятой, решающей встречи. А в мужском турнире чемпионом стал грозненский «Ахмат», обыгравший челябинский «Конар» – 3:0.

Смысл результата «Придонья» – не только в медали. Дважды команда отыгрывалась с 0:2 – и оба раза восстанавливалась усилиями фактически одного звена: Майданик, Галицкая, Антонова. Это уровень характера, который не тренируется отдельно от татами. А уровень самого турнира говорит сам за себя: по оценке Федерации дзюдо России, на участников финала – наших и иностранных – приходится около 70 медалей крупнейших мировых стартов, а призовой фонд Большого финала превысил 10,5 миллиона рублей.

Итог: третье место волгоградский клуб разделил с петербургским «Турбостроителем». В этом результате – не только статистика, но и характер: два камбэка с 0:2, решающие схватки, в которых всё висело на волоске. Для «Придонья» эта бронза стала доказательством: когда счёт не в твою пользу, настоящие бойцы не опускают руки.

Александр Веселовский
Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
11.11.2026 08:12
Спорт 11.11.2026 08:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2026 07:36
Спорт 11.11.2026 07:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2026 08:26
Спорт 10.11.2026 08:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2026 07:26
Спорт 10.11.2026 07:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2026 10:46
Спорт 09.11.2026 10:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2026 09:24
Спорт 09.11.2026 09:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2026 08:13
Спорт 09.11.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2026 06:25
Спорт 09.11.2026 06:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2026 18:20
Спорт 08.11.2026 18:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2026 17:51
Спорт 08.11.2026 17:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2026 16:03
Спорт 08.11.2026 16:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2026 13:30
Спорт 08.11.2026 13:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2026 11:53
Спорт 08.11.2026 11:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.11.2026 21:29
Спорт 07.11.2026 21:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.11.2026 14:04
Спорт 07.11.2026 14:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:07
«ВОЛМА» и «Ростелеком» договорились о стратегическом партнерствеСмотреть фотографии
10:45
В Дубовке срок грозит автолюбителю за попытку измерить промилле в рубляхСмотреть фотографии
10:17
СК проверит обстоятельства смертельного пожара на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:06
«Умный дом» выходит за пределы квартиры: как волгоградские МКД переходят в «цифру»Смотреть фотографии
09:58
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Волгоградской области 11 ноябряСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом выясняют причины утечки жидкости из трубопровода на луг фермераСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде определены работы для украшения юбилейных карт «Волна»Смотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом мигрантов массово выдворят за неповиновение полицииСмотреть фотографии
09:35
ВС РФ поразили три электроподстанции в Днепропетровской и Одесской областяхСмотреть фотографии
09:26
В северной части Волгограда 14 ноября проведут работы на водоводеСмотреть фотографии
08:56
О необходимости проверять кредитную историю после утери паспорта предупреждают волгоградцевСмотреть фотографии
08:25
Восемь авиарейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:12
«Придонье» на пьедестале: волгоградские дзюдоистки взяли бронзу Континентальной лигиСмотреть фотографии
08:00
«Дали сутки, чтобы собрать вещи»: в Волгограде готовят к сносу рынок «Авангард», людей выгоняют на улицуСмотреть фотографии
07:36
Серебряный дубль Ксении Ахрамеевой на финале «Олимпийских надежд России»Смотреть фотографии
07:25
Семичасовая беспилотная опасность снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:18
53 кг рыбы освободили из брошенных сетей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:00
Мэрию Волгограда оштрафовали за игнорирование предписаний МЧССмотреть фотографии
06:58
Волгоградцам напомнили о размере неустойки за просрочку налогового платежаСмотреть фотографии
06:49
Пропавшую без вести Елену Пошадскую разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:18
Волгоградцы обсуждают возможность больше отдыхать в мае вместо январяСмотреть фотографии
05:53
Режим беспилотной опасности сохраняется в Волгоградской области с ночиСмотреть фотографии
00:32
Новая угроза со стороны ВСУ: волгорадцев предупредили об опасности по БпЛАСмотреть фотографии
21:26
Поиски пропавшего при сплаве на байдарках парня возобновляют под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:48
FPV-перехватчики «Южной» группировки сбили дроны ВСУ в воздушном бою: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:23
Саратов на зиму закрывают для фур с нагрузкой от 10 тоннСмотреть фотографии
19:49
Волгоградцы получат две пенсионные выплаты в декабреСмотреть фотографии
19:15
Топ-менеджер «АТК-Юг» заплатит государству 3,9 млн рублейСмотреть фотографии
18:56
В Суровикинском районе отремонтировали 6 км межрайонной трассыСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде обнаружили труп мужчины у лицея №2Смотреть фотографии
 