



В заключительном туре первого круга первенства Первой лиги волгоградский «Ротор» принимал «Ленинградец» из Ленинградской области и не смог добиться победы, несмотря на превосходство по всем показателям.

Матч начался с обоюдоострых атак: обе команды не собирались отсиживаться в обороне и всеми силами шли вперёд. После равного начала гости отодвинули игру от своих ворот и стали действовать острее – на 18-й минуте это вылилось в гол. «Ленинградец» поймал хозяев на контратаке, ворвавшись в штрафную, Матвей Першин низом отправил мяч в дальний угол – 0:1.







Открыв счёт, футболисты «Ленинградца» отдали инициативу хозяевам и сели в низкий оборонительный блок, играя предельно жёстко и не давая «Ротору» развивать свои комбинации. Гости жёстко встречали соперника практически в каждом эпизоде – четыре жёлтых карточки тому подтверждение. Многие эпизоды выглядели откровенно грубыми, но арбитр не всегда реагировал на них должным образом.

К концу тайма трибуны уже открыто свистели в адрес судьи, показывая, что считают его трактовки слишком мягкими. При этом у «Ротора» большую работу проделали Илья Родионов, Николай Поярков и Александр Хохлачёв: именно они не позволяли гостям спокойно выходить из обороны и перекрывали ключевые зоны, заставляя «Ленинградец» ошибаться под давлением. В первом тайме команды показали быстрый, контактный футбол, но по самоотдаче сложилось впечатление: победа нужнее гостям. И поэтому они ведут в счёте – 1:0.





Во втором тайме «Ротор» прижал подопечных Александра Шмарко к воротам, и после затяжной атаки на 68-й минуте гол забил Абу-Саид Эльдарушев. Первая его попытка была неудачной, но Хохлачёв в штрафной отвоевал мяч и дал форварду ещё один шанс – на этот раз Эльдарушев не промахнулся – 1:1.





Вторая половина прошла при подавляющем преимуществе «Ротора». Хозяева продолжали искать удачу у чужих ворот: Эльдарушев закрутил мяч со штрафного под перекладину, но голкипер гостей Кузнецов совершил блестящий сейв. В компенсированное время «Ротор» всё-таки отправил мяч в сетку – но радость длилась недолго. После розыгрыша углового на четвёртой добавленной минуте Антон Сидорин заметил игру рукой у Александра Трошечкина и гол отменил. Встреча так и не выявила победителя.





До матча «Ротор» оценивали как фаворита – примерно 80% на 20%, и по ходу игры он был фаворитом. По сути, матч – про разницу между «играть» и «реализовывать»: статистика у волгоградцев хозяйская, результат – ничья. «Ротор» превзошёл соперника по всем показателям: больше владел мячом (55% – 45%), лучше атаковал (120 атак против 106), больше бил по воротам (15 – 6), чаще попадал в створ (5 – 3), больше подавал угловых (9 – 2). Хозяева были лучше в отборе и быстрее бегали, но конвертировать преимущество в голы не смогли.





Защитник «Ротора» Андрей Хитяев поделился эмоциями после ничьей:



– На своем поле мы хотели победить. Да, очко – это тоже результат, но мы стремимся к победам, поэтому настроение смешанное. Пятьдесят на пятьдесят. Получили в перерыве дополнительный настрой, а дальше всё было в наших руках. Надо было дожимать. Забили один, могли забить ещё. По второму голу не буду ничего говорить – я не видел, была там рука или нет, но моменты у нас были.