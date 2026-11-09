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Спорт

«Ротор» доминировал, но потерял очки: волгоградцы сыграли 1:1 с «Ленинградцем»

Спорт 09.11.2026 06:25
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09.11.2026 06:25


В заключительном туре первого круга первенства Первой лиги волгоградский «Ротор» принимал «Ленинградец» из Ленинградской области и не смог добиться победы, несмотря на превосходство по всем показателям.

Матч начался с обоюдоострых атак: обе команды не собирались отсиживаться в обороне и всеми силами шли вперёд. После равного начала гости отодвинули игру от своих ворот и стали действовать острее – на 18-й минуте это вылилось в гол. «Ленинградец» поймал хозяев на контратаке, ворвавшись в штрафную, Матвей Першин низом отправил мяч в дальний угол – 0:1.




Открыв счёт, футболисты «Ленинградца» отдали инициативу хозяевам и сели в низкий оборонительный блок, играя предельно жёстко и не давая «Ротору» развивать свои комбинации. Гости жёстко встречали соперника практически в каждом эпизоде – четыре жёлтых карточки тому подтверждение. Многие эпизоды выглядели откровенно грубыми, но арбитр не всегда реагировал на них должным образом.

К концу тайма трибуны уже открыто свистели в адрес судьи, показывая, что считают его трактовки слишком мягкими. При этом у «Ротора» большую работу проделали Илья Родионов, Николай Поярков и Александр Хохлачёв: именно они не позволяли гостям спокойно выходить из обороны и перекрывали ключевые зоны, заставляя «Ленинградец» ошибаться под давлением. В первом тайме команды показали быстрый, контактный футбол, но по самоотдаче сложилось впечатление: победа нужнее гостям. И поэтому они ведут в счёте – 1:0.


Во втором тайме «Ротор» прижал подопечных Александра Шмарко к воротам, и после затяжной атаки на 68-й минуте гол забил Абу-Саид Эльдарушев. Первая его попытка была неудачной, но Хохлачёв в штрафной отвоевал мяч и дал форварду ещё один шанс – на этот раз Эльдарушев не промахнулся – 1:1.


Вторая половина прошла при подавляющем преимуществе «Ротора». Хозяева продолжали искать удачу у чужих ворот: Эльдарушев закрутил мяч со штрафного под перекладину, но голкипер гостей Кузнецов совершил блестящий сейв. В компенсированное время «Ротор» всё-таки отправил мяч в сетку – но радость длилась недолго. После розыгрыша углового на четвёртой добавленной минуте Антон Сидорин заметил игру рукой у Александра Трошечкина и гол отменил. Встреча так и не выявила победителя.



До матча «Ротор» оценивали как фаворита – примерно 80% на 20%, и по ходу игры он был фаворитом. По сути, матч – про разницу между «играть» и «реализовывать»: статистика у волгоградцев хозяйская, результат – ничья. «Ротор» превзошёл соперника по всем показателям: больше владел мячом (55% – 45%), лучше атаковал (120 атак против 106), больше бил по воротам (15 – 6), чаще попадал в створ (5 – 3), больше подавал угловых (9 – 2). Хозяева были лучше в отборе и быстрее бегали, но конвертировать преимущество в голы не смогли.



Защитник «Ротора» Андрей Хитяев поделился эмоциями после ничьей:


 – На своем поле мы хотели победить. Да, очко – это тоже результат, но мы стремимся к победам, поэтому настроение смешанное. Пятьдесят на пятьдесят. Получили в перерыве дополнительный настрой, а дальше всё было в наших руках. Надо было дожимать. Забили один, могли забить ещё. По второму голу не буду ничего говорить – я не видел, была там рука или нет, но моменты у нас были.


 

 «Ротор» (Волгоград) – «Ленинградец» (Ленинградская область) – 1:1 (0:1).
8 ноября, 16:00. Первенство по футболу среди команд Первой Лиги, 17-й тур.
Волгоград. «Волгоград Арена». Количество зрителей: 10 020. Количество зрителей в гостевом секторе: 11.
Судьи: Антон Сидорин, Виктор Медведев, Дмитрий Михалев (все – Москва).
 «Ротор»: Чагров, Клещенко, Эммерсон (Данилкин, 84), Поярков, Хитяев, Трошечкин, Симонян (Горелов, 46), Родионов (Хубулов, 84), Манелов (Умников, 46), Хохлачев, Эльдарушев.
«Ленинградец»: Кузнецов, Кудрявцев, Калугин, Киселев, Исаев, Родин (Макаров, 89), Зарыпбеков, Першин (Кулишев, 60), Никитин (Бачинский, 31), Морозов, Яковлев (Кенфак, 61). Голы: Першин, 18 (0:1). Эльдарушев, 68 (1:1).
Предупреждены: Горелов, 65 (срыв перспективной атаки). Умников, 90+6 (грубая игра) – Никитин, 29 (грубая игра). Исаев, 56 (грубая игра). Кудрявцев, 70 (грубая игра). Родин, 79 (неспортивное поведение).
Травматические случаи: на 28-й минуте матча Дмитрий Никитин, команда «Ленинградец» в игровом столкновении упал на вытянутую левую руку с подозрением на перелом был госпитализирован. Диагноз: закрытые осколочные переломы лучевой и локтевой кости левого предплечье. Произведена гипсовая и мобилизация. Отправлен по месту жительства под наблюдением.

Первый круг волгоградский клуб закончил на 10-м месте. Теперь в чемпионате наступает небольшая пауза на игры сборных сроком в две недели. У «Ротора» есть время, чтобы перезагрузиться перед сложнейшим выездом. Команду ждет дальневосточный «тройник»: 21 ноября – матч со «СКА-Хабаровском», 25 ноября – игра с «Нефтехимиком» и 27-30 ноября – домашняя встреча с «КАМАЗом».



Александр Веселовский

 Фото: Андрей Поручаев 

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