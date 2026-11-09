

Ничья 1:1 между «Ротором» и «Ленинградцем» оставила у тренеров совсем разные оттенки чувств: у волгоградцев – горечь от упущенной победы, у гостей – облегчение от того, что выстояли.



«Только себя можем винить» – Дмитрий Парфёнов («Ротор»)

Главный тренер хозяев был предельно жёстким в оценках. Для него 1:1 – это не результат, а повод для серьёзной работы:



– Отговорок тут ни у кого нет. Обязаны были сегодня выигрывать. Первый тайм – не так, как планировали. Второй – поговорили, хотя уже много говорим, надо делать. Здесь только себя можем винить, что не выигрываем, – и всем вместе из этого вылезать.



Серия без побед давит, но рецепт у Парфёнова простой и бескомпромиссный:



– Пахать. Всем пахать. Вернуться в футбол. Фарт ты за секунду не вернёшь – есть кропотливая работа, её надо делать и игрокам, и всем вместе, и верить в это. Бывают неяркие игры, но ты дожимаешь и выигрываешь. Здесь терпение, стиснуть зубы, слушать и выполнять.



Отдельно тренер коснулся болезненной темы: команда будто просыпается только после пропущенного гола.



– Это наша работа, и нам этот момент надо корректировать. Мы всегда активно начинали. Здесь, наверное, вопрос ментальности. Уверенность надо возвращать – характером, страстью. Здесь исторически всегда были духовитые команды. Можно всё простить, кроме безволия.



«Выстояли – и молодцы» – Сергей Подпалый («Ленинградец»)

У наставника гостей тон спокойнее: для него ничья на выезде – рабочий результат.





– Игра, в принципе, получилась очень хорошая, думаю, зрителям понравилась. Для нас она, конечно, вышла нервной. Счёт 1:1 считаю заслуженным: у «Ротора» были хорошие моменты, но и наши ребята молодцы, очень старались. К сожалению, во втором тайме при счёте 1:0 упустили нить игры – особенно когда пошли стандарты у наших ворот, было тяжеловато бороться. Но молодцы, что доиграли и выстояли. С такого тяжёлого выезда одно очко – это тоже неплохо.



Большим ударом для «Ленинградца» стала травма Дмитрия Никитина.



– К сожалению, мы потеряли Диму. У него двойной перелом руки – по первому осмотру, выбыл до зимней паузы, месяца на два. Это большая потеря: очень хороший, молодой и перспективный футболист.



Подпалый отдельно похвалил оборону:



– «Ротор» – непростая команда с хорошей группой атаки. Но у нас был качественный коллективный отбор, ребята быстро перестраивались и проявили характер в защите. Вратарь хорошо сыграл, да и вообще оборона отработала всей командой.



При этом тренер честно признал: в завершении гостям не хватило хладнокровия.



– Жаль, что в завершении атак подкачали: при счёте 1:1 были выходы один на один и опасные удары – но не исполнить не получилось.



Ничья 1:1 стала закономерным итогом нервного матча: «Ротор» владел инициативой, но не смог конвертировать моменты в голы. Теперь у команды есть двухнедельная пауза на игры сборных – время, чтобы перезагрузиться перед выездным «тройником», который начнётся встречей со «СКА‑Хабаровском» 21 ноября.



Александр Веселовский