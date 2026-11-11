Финальный этап всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России» завершился в Казанской академии тенниса и стал для волгоградки Ксении Ахрамеевой итоговым стартом сезона на национальном уровне. В возрастной категории до 17 лет спортсменка завоевала сразу две серебряные медали – в одиночном и парном разрядах.В одиночном разряде Ксения уверенно прошла групповой этап, обыграв соперниц из Балашихи, Павловского Посада и Москвы. В полуфинале она взяла верх над москвичкой Елизаветой Тимохиной. В финале волгоградку ждала Маргарита Актуганова из Москвы: первый сет решился на тай‑брейке – 6:7 в пользу соперницы, а второй остался за москвичкой со счётом 0:6.

Не менее напряжённым получился и парный разряд. В дуэте с Кристиной Парамоновой (Москва) Ксения дошла до финала, где их соперницами стали Елизавета Тимохина и Ксения Чепелева. Матч сложился в пользу московского дуэта – 6:4, 6:4. Для Ксении это не просто второе серебро, а показатель универсализма: она уверенно чувствует себя и в одиночке, и в паре, быстро подстраиваясь под стиль партнёра.



Завершила выступление Ксения в миксте: в дуэте с Драгомиром Садыковым из Пензы она дошла до четвертьфинала, где пара уступила дуэту из Казани.



Успешные выступления на этапах и в финалах «Олимпийских надежд России» – важный критерий при формировании национальных сборных соответствующих возрастных категорий. Два серебра подчёркивают, что Ксения находится в зоне внимания тренерского штаба и способна конкурировать на самом высоком уровне.



Ксения – воспитанница ГАУ ДО ВО «СШОР» и школы «Динамо», тренируется под руководством Виктора Петровича Цапа. Важную роль в подготовке спортсменки играет и поддержка руководства школы: директор СШОР Денис Викторович Перфильев обеспечивает условия, позволяющие юным теннисистам стабильно выступать на крупных стартах.



Сильным дополнением к сезону стало и международное золото: в сентябре Ксения завоевала два первых места на турнире J300 Astana Open (World Tennis Tour Juniors ITF). Это подчёркивает её уровень и показывает, что волгоградская школа уверенно конкурирует и на мировой арене.





Александр Веселовский

Фото: «Динамо» Волгоград