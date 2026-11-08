«Ротор» и «Ленинградец» сыграли вничью на «Волгоград Арене»





Сегодня на «Волгоград Арене» матч «Ротора» против «Волги» завершился ничьей – 1:1. Сегодня на игру пришли поддержать команду 10020 болельщиков.

Первый тайм закончился в пользуй гостей 1:0. В ворота хозяев на 9-й минуте 23-летний центральный нападающий «Ленинградца» Матвей Першин. Во втором тайме «Ротора» Прижал подопечных Александра Шмарко к воротам и после затяжной атаки на 68-й минуте гол забил Абу-Саид Эльдарушев - 1:1.

Вторая половина встречи прошла при преимуществе «Ротора», волгоградцы не только имели возможности, но и забили в компенсированное время, однако арбитр отменил взятие ворот. Встреча так и не выявила победителя - ничья 1:1.