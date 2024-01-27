В Урюпинске 12 улиц остались без воды из-за порыва

Происшествия 27.01.2024 10:37
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27.01.2024 10:37
В Урюпинске Волгоградской области дома на 12 улицах остались без центрального водоснабжения. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, порыв на водопроводной линии случился накануне, 26 января, вечером. Подача ресурса прекращена по улицам Рябиновая, Абрикосовая, Липовая, Кленовая, Вишневая, Сибирская, Каштановая, Дружбы, Добринская, Михайловская, Мотовилина и на проспекте Строителей.Власти обещают устранить порыв до 17-00 ч. 27 января.
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