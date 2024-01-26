Происшествия

«Угрожают конфисковать и сжечь»: немецкая таможня не пускает на выставку во Франкфурте световые фигуры из Волгограда

Происшествия 26.01.2024 20:43
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26.01.2024 20:43


Третьи сутки фуру со световыми фигурами из Волгограда, которые направлялись на выставку «Christmasworld 2024» во Франкфурт-на-Майне, не пропускают на таможне в Германии.

- У нас там световая карета, два больших коня, олень и световые подарки – кубы, т.е. полная фура. И никак не идут на контакт, не хотят пропускать. Разные предлоги, хотя все декларации, все у нас есть, что это оборудование рождественское, на всех языках. Не верят, что это рождественское оборудование, то к гирляндам придираются, то еще к чему-то, такая вот подляночка, - сообщила V102.RU менеджер волгоградского завода декора «Сад Радости» Валерия.

По ее словам, за участие в выставке еще в 2020 году завод заплатил 6900 евро, но тогда попасть на рождественскую выставку из-за ковидных ограничений не получилось.

- С 2020 года они нас не пускали, а в этом году говорят: ладно, приезжайте. Но не пустили фигуры, - поясняет Валерия. - Теперь вопрос, что будет с нашими фигурами световыми, потому что назад их нам тоже не отдают. Они грозятся конфисковать, говорят, что сожгут их, уничтожат. Ни туда не пустят, ни назад.

Международная выставка рождественских украшений «Christmasworld 2024» проходит в этом году в Германии с 26 по 30 января. Весь первый день выставки световые фуры из Волгограда провели на таможне. 


- Мы не унываем и нашли выход из ситуации, наш представить на выставке распечатал фотографии наших световых фигур и с гордостью показывает их гостям более чем из 30 стран мира, - говорит Валерия. – Наша девочка стоит с фотографиями и просто рассказывает, чем мы занимается. Это абсурд, конечно, но как-то уже не хочется все терять. Место оплачено. Мы понимаем, что уже никто нам ничего не вернет. Выставка сегодня и еще два дня. Скорее всего, наши фигуры туда не пустят.

Волгоградский завод декора «Сад Радости» находится в Красноармейском районе Волгограда. 80% световых фигур, которые устанавливаются в городе на новогодние и рождественские праздники, изготовлены на этом производстве.

Фото: читателей ИА «Высота 102»

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