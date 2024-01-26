Спорт

Волгоградские силовики сошлись в схватке на чемпионате «Динамо»

Спорт 26.01.2024 17:54
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26.01.2024 17:54


В Волгограде прошел чемпионат ВООО «Динамо» по баскетболу среди сотрудников силовых ведомств. Как сообщает ИА «Высота 102», в соревнованиях участвовали 11 команд, в том числе команды УФСИН, ГУ МВД и УМВД Волжского и Волгограда, ГУ МЧС, ЦССИ ФСО, Управления Росгвардии, академии МВД. Победу в чемпионате одержала команда ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Ведомственная Спартакиада проходила в недавно реконструированном игровом зале «Динамо» под эгидой 100-летия образования Всероссийского общества «Динамо». 

Игры проводились в трех подгруппах. Из каждой в следующий этап выходили по два лучших коллектива, – рассказали 26 января в ВООО «Динамо». – Последующая жеребьевка определила участников основного раунда. Две тройки в круговом мини-турнире определили победителей, которые и разыграли главный приз. В финале встретились сборные ГУ МВД России по Волгоградской области и УМВД России по Волгограду. 


Итоговые места команд распределились следующим образом:

1 место – ГУ МВД России по Волгоградской области

2 место – УМВД России по Волгограду

3 место – УФСИН России по Волгоградской области

4 место – Волгоград-1

5 место – Волгоградская академия МВД России

6 место – УФНС России по Волгоградской области

7 место – ГУ МЧС России по Волгоградской области

8 место – Управление Росгвардии по Волгоградской области

9 место – Волгоград-2

10 место – УМВД России по Волжскому

11 место – ЦССИ ФСО России в Волгоградской области


Лучшим игроком турнира организаторы признали представителя команды УМВД России по Волгограду Дмитрия Давыдова. Призы и грамоты лауреатам соревнований вручил первый заместитель ВООО «Динамо» Михаил Абрамов.

Фото: ВООО «Динамо»

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