Квалификационная коллегия судей (ККС) Волгоградской области привлекла к дисциплинарной ответственности в виде замечания судью Краснооктябрьского районного суда Волгограда Юлию Юдину, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее сообщалось, что с заявлением о проведении проверки в квалифколлегию, помимо ГУ МВД и УФСБ, обратился также гражданин А.Павлов. Этот вопрос был внесен в повестку заседания коллегиального органа, после чего было принято решение о создании комиссии. Сегодня, 26 января, на заседании ККС региона было заслушано заключение комиссии по итогам проверки указанных обращений.

- ККС Волгоградской области пришла к выводу о наличии в действиях судьи Юдиной Ю.Н. признаков дисциплинарного проступка, выразившегося в нарушении судьей требований пункта 2.1.1 Правил дорожного движения РФ (управление автомобилем без регистрационных документов), в невыполнении законного требования инспектора ДПС о прекращении движения и оставлении места остановки транспортного средства с использованием статуса судьи, что повлекло умаление авторитета судебной власти, - говорится в сообщении пресс-службы. - Доводы обращений об осуществлении судьей Юдиной Ю.Н. предпринимательской деятельности, об управлении ею транспортным средством с заведомо подложными номерами в ходе проверки не нашли своего подтверждения.

В ходе проверки обращений было установлено, что автомобиль, которым управляла судья, принадлежит на праве собственности другому лицу. Доказательств подложности государственного регистрационного знака на указанном автомобиле комиссия не получила.

Также сообщается, что возбужденное ранее в отношении судьи Юдиной производство по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками) прекращено должностным лицом органов ГИБДД на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ за отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения.

- Квалификационная коллегия судей Волгоградской области, рассмотрев заключение комиссии, согласилась с ее выводами о наличии в действиях судьи Юдиной Ю.Н. дисциплинарного проступка, за совершение которого привлекла ее к дисциплинарной ответственности в виде замечания, - поясняется в сообщении.

Отметим, что согласно закону «О статусе судей в Российской Федерации», дисциплинарное взыскание в виде замечания может налагаться на судью при малозначительности совершенного им дисциплинарного проступка, если квалификационная коллегия судей придет к выводу о возможности ограничиться устным порицанием действий (бездействия) судьи.

Юлия Юдина ранее работала мировым судьей, а феврале 2021 года была назначена Указом Президента РФ судьей Краснооктябрьского районного суда Волгограда.