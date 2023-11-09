Борьба с коррупцией

В Волгограде утвердили комиссию для проверки судьи Юлии Юдиной после сигнала ФСБ

Борьба с коррупцией 09.11.2023 14:16
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09.11.2023 14:16


Квалификационная коллегия утвердила состав комиссии по проверке доводов обращений физического лица, управления ФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области в отношении судьи Юлии Юдиной. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные, опубликованные на сайте квалифколлегии судей Волгоградской области.
Ранее V102.RU сообщало, что с заявлением о проведении проверки в квалифколлегию, помимо ГУ МВД и УФСБ, обратился также гражданин А.Павлов. Этот вопрос был внесен в повестку заседания коллегиального органа, после чего было принято решение о создании комиссии.
В документах, опубликованных на сайте квалификационной коллегии, не указывается причина, из-за которой инициирована проверка деятельности судьи. Про Юлию Юдину известно, что она является судьей Краснооктябрьского районного суда. Ранее она работала мировым судьей, а в феврале 2021 года была назначена на нынешнюю должность Указом Президента РФ.

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