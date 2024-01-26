Расследования

Под Волгоградом внук до смерти избил бабушку из-за наследства

Расследования 26.01.2024 11:46
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26.01.2024 11:46


В Волгоградской области 31-летний внук до смерти избил свою 86-летнюю бабушку в ходе конфликта из-за наследства, передает V102.RU. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Мужчина задержан. Подано ходатайство в суд об его аресте.

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 января нетрезвый внук приехал к своей бабушке, которая проживала в одной из квартир дома по улице Коммунистическая города Фролово. Мужчина стал высказывать свои претензии по поводу несправедливого, по его мнению, разделения наследства между внуками. 

Затем он накинулся на старушку и стал бить ее руками и ногами. Внук нанес ей не менее 9 ударов в различные части тела, после чего ушел. На следующий день, 22 января, пенсионерку в тяжелом состоянии обнаружила соседка и вызвала скорую. Несмотря на помощь медиков, избитая женщина скончалась от черепно-мозговой травмы.

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