Расследования

Техники продаж в автосалоне «Аларм» изучат полиция Волгограда и Роспотребнадзор

Расследования 13.02.2024 17:47
0
13.02.2024 17:47


В Волгограде прокуратура завершила проверку в отношении автосалона «Аларм» на улице Маршала Еременко, организованную по факту публикаций на сайте ИА «Высота 102». Как сообщили информагентству в надзорном ведомстве, теперь деятельностью автосалона займутся по подведомственности органы МВД и управление Роспотребнадзора.

Как стало известно журналистам «Высоты 102» из ответа прокуратуры на редакционный запрос, представители салона «Аларм» расторгли все договоры с супругом Анны Великотской, которая ранее обратилась в редакцию с жалобой на обман при покупке нового автомобиля  LADA Granta. Здесь стоит напомнить, что ранее автосалон категорически отказывался расторгать возникшие правоотношения.  

Далее ИА «Высота 102» приводит ответ прокуратуры Краснооктябрьского района Волгограда на редакционный запрос. 

По результатам ранее проведенной проверки по доводам публикации ИА «Высота 102» от 29 ноября 2023 года («Уверены в своей неуязвимости»: волгоградцы заявили об аферах в салоне «Аларм») установлено, что Горьковский Д.Н. обратился в автомобильный салон «Аларм» (ООО «Горизонт») с целью покупки транспортного средства LADA GRANTA. 23 ноября Горьковским Д.Н. с ООО «Горизонт» заключены договор купли-продажи транспортного средства и кредитный с ООО «Банк Оранжевый» на приобретение транспортного средства LADA GRANTA в размере 1 832 990 рублей на срок 96 месяцев (8 лет) с кредитной ставкой 19,3% годовых. Указанные договоры подписаны Горьковским Д.Н. на каждой странице, что свидетельствует о его осведомленности об условиях и содержании договоров, — разъяснила заместитель прокурора Краснооктябрьского района Наталья Казаченко. — 24 ноября  Горьковским Д.Н. в ООО «Горизонт» направлена письменная претензия с требованием расторгнуть договор купли-продажи т и кредитный договор ввиду невозможности производить ежемесячные платежи в счет погашения задолженности. 12 декабря между сторонами заключено соглашение о расторжении договора купли-продажи, а в адрес ООО «Банк Оранжевый» направлено заявление на досрочное погашение целевого потребительского кредита ввиду его аннулирования.

И, как поясняет зампрокурора, договор купли-продажи и кредитный договор были действительно расторгнуты.

После этого Горьковским Д.Н. передан приобретенный автомобиль LADA GRANTA ООО «Горизонт», о чем свидетельствует акт приема-передачи автомобиля от 12 декабря 2023 года. Согласно заявлениям Горьковского Д.Н. и его супруги Великотской А.С., поступившим 25 декабря в прокуратуру района о прекращении проверки по их обращениям по вопросу неправомерных действий сотрудников автомобильного салона «Аларм», обязательства между Горьковским Д.Н. и ООО «Банк Оранжевый» прекращены, договор купли-продажи транспортного средства расторгнут, — добавила представитель прокуратуры.

Помимо этого, уточняет Наталья Казаченко, 24 ноября в отдел полиции № 2 УМВД России по Волгограду поступило заявление Горьковского Д.Н. о несогласии с действиями сотрудников автосалона «Аларм» (ООО «Горизонт») при продаже автомобиля.

По результатам проверки, в том числе дополнительной, 20 декабря ОУР ОП № 2 УМВД России по Волгограду принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях сотрудников автосалона «Аларм» состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Прокуратурой района изучен соответствующий материал проверки и установлено, что между Горьковским Д.Н. и ООО «Горизонт» усматриваются гражданско-правовые отношения. Кроме того, прокуратурой района заявителю разъяснено, что в случае несогласия с действиями ООО «Горизонт» он вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства, — цитирует «Высота 102» ответ районной прокуратуры. — В этой связи, вышеуказанное процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано прокуратурой района законным и обоснованным.

Супруги Великотские оказались не единственными, кто приобрел негативный опыт взаимодействия с салоном по улице Маршала Еременко. Ранее историю взаимоотношений с «Алармом» рассказывал еще один клиент автосалона. Со слов Остина, он также наткнулся в Сети на привлекательное по цене предложение о продаже авто с пробегом. Однако машина после покупки стала заводиться через раз.  

На сайте салона потенциальным клиентам предлагают продажу и обмен по трейд-ин автомобилей различных марок. Обещают быстро и бесплатно оценить авто, и тут же готовы предложить кредит. «Аларм», согласно сообщению в Интернете, готов даже оплатить проезд в офис из любого региона России. Таким образом в Волгограде оказались жители соседней Астраханской области – инвалид III группы Наталья и ее супруг, которые уверены, что стали жертвами обмана. 

Тем не менее, в ответе на запрос редакции прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда пояснила, что на момент проверки досудебных претензий в адрес ООО «Горизонт» со стороны иных покупателей  не поступало, гражданских споров в судах общей юрисдикции не имеется.

Оснований для вмешательства прокуратуры района не имелось. Заявителям в установленный законом срок прокуратурой района по результатам проверки направлены письменные мотивированные ответы. В части доводов о результатах рассмотрения информации, содержащейся в публикациях от 2 декабря 2023 года и от 9 декабря 2023 года сообщаю, что прокуратурой района проверка по указанным публикациям не проводилась, — заявила Наталья Казаченко. — В соответствии с ч. 2 ст. 21 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы.

По данным прокуратуры, доводы, изложенные в публикациях ИА «Высота 102», теперь предстоит проверить иным органам – обращение направлено в ОП № 2 УМВД России по Волгограду и Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. 

В районной прокуратуре также уточнили, что помимо этого лица, права которых нарушены гражданско-правовыми договорами, вправе самостоятельно обратиться в суд.

Фото: ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
13.02.2024 17:06
Расследования 13.02.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2024 12:37
Расследования 13.02.2024 12:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2024 12:05
Расследования 13.02.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.02.2024 11:47
Расследования 13.02.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.02.2024 19:36
Расследования 12.02.2024 19:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.02.2024 16:13
Расследования 12.02.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.02.2024 11:04
Расследования 12.02.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2024 20:40
Расследования 11.02.2024 20:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2024 14:08
Расследования 11.02.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2024 11:37
Расследования 11.02.2024 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2024 17:58
Расследования 09.02.2024 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2024 16:19
Расследования 09.02.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2024 15:07
Расследования 09.02.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2024 11:12
Расследования 09.02.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.02.2024 17:28
Расследования 08.02.2024 17:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:33
Рабочий погиб под завалами песка в южном районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:58
«Вы – настоящие люди»: жители Котельниково благодарят за помощь в ликвидации последствий ледяного дождяСмотреть фотографии
19:47
Экс-председатель облспорткомитета умер в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:20
В аварийном доме на севере Волгограда мародеры едва не устроили взрывСмотреть фотографии
19:11
«Волжаночка» четырежды проиграла в 7-м туре Высшей лигиСмотреть фотографии
18:19
В Волгоградской области синоптики бьют тревогу из-за тумана и гололедаСмотреть фотографии
17:50
Энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения в КотельниковоСмотреть фотографии
17:47
Техники продаж в автосалоне «Аларм» изучат полиция Волгограда и РоспотребнадзорСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде театр «Царицынская опера» отмечает 20-летний юбилейСмотреть фотографии
17:06
В Волгограде двоим валютчикам грозит 7 лет колонииСмотреть фотографии
17:05
Волгоградцев предупредили об опасной минералке после смерти мужчиныСмотреть фотографии
16:50
В Котельниково к ликвидации последствий циклона подключилось градообразующее предприятиеСмотреть фотографии
16:44
На СВО погиб выпускник волгоградского детдома Максим ЦыганковСмотреть фотографии
15:55
В Дзержинском районе Волгограда пятый раз за год ликвидировали большую свалкуСмотреть фотографии
15:34
Группу рыбаков в Волгоградской области наказали за богатый улов судакаСмотреть фотографии
15:03
ДТП со скорой попало на видео в ВолжскомСмотреть фотографии
14:42
Волгоградца осудили за аватарку в мессенджере с символом УПА*Смотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области остановлен рост заболеваемости ОРВИСмотреть фотографии
14:31
Облпромторг назвал фейком информацию о дефиците в КотельниковоСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде организовали наблюдение за прочностью Родины-материСмотреть фотографии
13:11
Отчитаться о доходах перед налоговой волгоградцы могут в режиме онлайнСмотреть фотографии
12:38
В Волжском росгвардейцы взяли «тепленькими» двух вымогателейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
Задержанных ФСБ мужа и жену в Волгограде приговорили к 26 годам на двоихСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Под Волгоградом убийство прохожего за отказ дать закурить раскрыли по следу ДНКСмотреть фотографии
11:47
Волгоградский полицейский спас покупателя в супермаркететеСмотреть фотографии
11:42
«Его пытались откачать»: стали известны подробности смерти пациента в поликлинике КотовоСмотреть фотографии
11:15
Эксперты: более трети волгоградцев увеличили свои доходы за 2023 годСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде объединят «Метроэлектротранс» и «ВПАТП №7»Смотреть фотографии
10:55
Котово выделят 22,4 млн рублей из бюджета на решение проблем с водойСмотреть фотографии
10:32
Сергей Попков оплатил кислород бывшему футболисту «Ротора» Дмитрию КотопулоСмотреть фотографии
 