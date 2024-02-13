Техники продаж в автосалоне «Аларм» изучат полиция Волгограда и Роспотребнадзор

В Волгограде прокуратура завершила проверку в отношении автосалона «Аларм» на улице Маршала Еременко, организованную по факту публикаций на сайте ИА «Высота 102». Как сообщили информагентству в надзорном ведомстве, теперь деятельностью автосалона займутся по подведомственности органы МВД и управление Роспотребнадзора.

Как стало известно журналистам «Высоты 102» из ответа прокуратуры на редакционный запрос, представители салона «Аларм» расторгли все договоры с супругом Анны Великотской, которая ранее обратилась в редакцию с жалобой на обман при покупке нового автомобиля LADA Granta. Здесь стоит напомнить, что ранее автосалон категорически отказывался расторгать возникшие правоотношения.

Далее ИА «Высота 102» приводит ответ прокуратуры Краснооктябрьского района Волгограда на редакционный запрос.

— По результатам ранее проведенной проверки по доводам публикации ИА «Высота 102» от 29 ноября 2023 года («Уверены в своей неуязвимости»: волгоградцы заявили об аферах в салоне «Аларм») установлено, что Горьковский Д.Н. обратился в автомобильный салон «Аларм» (ООО «Горизонт») с целью покупки транспортного средства LADA GRANTA. 23 ноября Горьковским Д.Н. с ООО «Горизонт» заключены договор купли-продажи транспортного средства и кредитный с ООО «Банк Оранжевый» на приобретение транспортного средства LADA GRANTA в размере 1 832 990 рублей на срок 96 месяцев (8 лет) с кредитной ставкой 19,3% годовых. Указанные договоры подписаны Горьковским Д.Н. на каждой странице, что свидетельствует о его осведомленности об условиях и содержании договоров, — разъяснила заместитель прокурора Краснооктябрьского района Наталья Казаченко. — 24 ноября Горьковским Д.Н. в ООО «Горизонт» направлена письменная претензия с требованием расторгнуть договор купли-продажи т и кредитный договор ввиду невозможности производить ежемесячные платежи в счет погашения задолженности. 12 декабря между сторонами заключено соглашение о расторжении договора купли-продажи, а в адрес ООО «Банк Оранжевый» направлено заявление на досрочное погашение целевого потребительского кредита ввиду его аннулирования.

И, как поясняет зампрокурора, договор купли-продажи и кредитный договор были действительно расторгнуты.

— После этого Горьковским Д.Н. передан приобретенный автомобиль LADA GRANTA ООО «Горизонт», о чем свидетельствует акт приема-передачи автомобиля от 12 декабря 2023 года. Согласно заявлениям Горьковского Д.Н. и его супруги Великотской А.С., поступившим 25 декабря в прокуратуру района о прекращении проверки по их обращениям по вопросу неправомерных действий сотрудников автомобильного салона «Аларм», обязательства между Горьковским Д.Н. и ООО «Банк Оранжевый» прекращены, договор купли-продажи транспортного средства расторгнут, — добавила представитель прокуратуры.

Помимо этого, уточняет Наталья Казаченко, 24 ноября в отдел полиции № 2 УМВД России по Волгограду поступило заявление Горьковского Д.Н. о несогласии с действиями сотрудников автосалона «Аларм» (ООО «Горизонт») при продаже автомобиля.

— По результатам проверки, в том числе дополнительной, 20 декабря ОУР ОП № 2 УМВД России по Волгограду принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях сотрудников автосалона «Аларм» состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Прокуратурой района изучен соответствующий материал проверки и установлено, что между Горьковским Д.Н. и ООО «Горизонт» усматриваются гражданско-правовые отношения. Кроме того, прокуратурой района заявителю разъяснено, что в случае несогласия с действиями ООО «Горизонт» он вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства, — цитирует «Высота 102» ответ районной прокуратуры. — В этой связи, вышеуказанное процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано прокуратурой района законным и обоснованным.

Супруги Великотские оказались не единственными, кто приобрел негативный опыт взаимодействия с салоном по улице Маршала Еременко. Ранее историю взаимоотношений с «Алармом» рассказывал еще один клиент автосалона. Со слов Остина, он также наткнулся в Сети на привлекательное по цене предложение о продаже авто с пробегом. Однако машина после покупки стала заводиться через раз.

На сайте салона потенциальным клиентам предлагают продажу и обмен по трейд-ин автомобилей различных марок. Обещают быстро и бесплатно оценить авто, и тут же готовы предложить кредит. «Аларм», согласно сообщению в Интернете, готов даже оплатить проезд в офис из любого региона России. Таким образом в Волгограде оказались жители соседней Астраханской области – инвалид III группы Наталья и ее супруг, которые уверены, что стали жертвами обмана.

Тем не менее, в ответе на запрос редакции прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда пояснила, что на момент проверки досудебных претензий в адрес ООО «Горизонт» со стороны иных покупателей не поступало, гражданских споров в судах общей юрисдикции не имеется.

— Оснований для вмешательства прокуратуры района не имелось. Заявителям в установленный законом срок прокуратурой района по результатам проверки направлены письменные мотивированные ответы. В части доводов о результатах рассмотрения информации, содержащейся в публикациях от 2 декабря 2023 года и от 9 декабря 2023 года сообщаю, что прокуратурой района проверка по указанным публикациям не проводилась, — заявила Наталья Казаченко. — В соответствии с ч. 2 ст. 21 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы.

По данным прокуратуры, доводы, изложенные в публикациях ИА «Высота 102», теперь предстоит проверить иным органам – обращение направлено в ОП № 2 УМВД России по Волгограду и Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В районной прокуратуре также уточнили, что помимо этого лица, права которых нарушены гражданско-правовыми договорами, вправе самостоятельно обратиться в суд.

Фото: ИА «Высота 102»