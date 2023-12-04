Прокуратура начала проверку автосалона «Аларм» в Волгограде

Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда организовала проверку деятельности автосалона «Аларм», расположенного по улице Маршала Еременко, 3Б, где по сообщениям горожан, при покупке машин менеджеры салона проворачивали с ними «мутные» схемы. В частности, жительница города-героя Анна Великотская ранее рассказала журналистам V102.RU, что ее супруга фактически вогнали в непомерные долги, подменив листы в договоре купли-продажи.

— По факту публикации в СМИ организована прокурорская проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям сотрудников автосалона.

Тем временем в редакцию «Высоты 102» продолжают поступать сообщения от недовольных клиентов. Оказалось, что среди пострадавших есть жители соседних с Волгоградской областью регионов.

Напомним, в редакцию ИА «Высота 102» обратилась волгоградка Анна Великотская, которая утверждает, что ее супруг стал жертвой обмана при покупке нового автомобиля LADA Granta в автосалоне «Аларм». Со слов женщины, конечную цену в договоре купли-продажи завысили почти в два раза, а срок выплаты кредита увеличился на год. В итоге вместо изначально обозначенных 1,7 миллиона рублей мужу Анны необходимо выплатить более 3,5 миллиона. Своей историей приобретения иномарки, которая стала заводиться через раз спустя сутки после поездки в салон, поделился иностранец Остин.

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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