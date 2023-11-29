Общество

«Уверены в своей неуязвимости»: волгоградцы заявили об аферах в салоне «Аларм»

Общество 29.11.2023 20:21
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29.11.2023 20:21

В редакцию V102.RU обратилась жительница Волгограда  Анна Великотская, которая утверждает, что ее супруга обманули при покупке нового автомобиля марки LADA Granta в автосалоне «Аларм», расположенном в Краснооктябрьском районе на улице Маршала Еременко, 3Б. По словам женщины, конечную цену в договоре купли-продажи завысили почти в два раза, а срок выплаты кредита увеличился на год. В итоге вместо изначально обозначенных 1,7 миллиона рублей, как уточнила Анна, мужу теперь нужно выплатить более 3,5 миллиона. 


— Мой супруг 24 ноября отправился в автосалон «Аларм». Он хотел прицениться, посмотреть, какие есть автомобили в наличии. Изначально увидели объявление в соцсетях. Предлагали новую машину LADA Granta за 1,5 миллиона рублей в кредит на семь лет. По телефону озвучили именно эти условия. А когда он приехал в салон, цена поднялась уже до 1,7 миллиона. Предлагали ставку 16% годовых, по итогу оказалось, что первый платеж 25%, остальные по 20%, — рассказала Анна. 

По ее словам, муж остановился на сумме в 1,7 миллиона в кредит на семь лет под 16%, но во время нахождения в офисе его документы передавали из рук в руки и лишь дома они увидели, что он подписал. 

— Не знаю, как они это провернули, может быть заменили листы, договор в процессе, но муж теперь должен не семь, а восемь лет платить кредит под 20%. Итоговая сумма всех выплат составила более 3,5 миллиона рублей, — говорит Анна. — При этом у супруга есть возникшие ранее определенные денежные обязательства, которые он должен исполнять. Плюс у него зарплата даже не дотягивает до средней. Фактически один платеж по новым условиям договора «съедает» больше половины зарплаты. 

На следующий день, 24 ноября, волгоградка вместе с мужем отправилась в автосалон, чтобы досконально разобраться в проблеме. 


— Самое интересное, что пострадавшими от их действий оказались не только мы одни. В тот день в салоне находились еще двое мужчин, которые пытались вернуть свои деньги. Одному продали поддержанную машину, которая на следующий день сломалась. Второй попал в аналогичную ситуацию, которая приключилась с нашей семьей. Разговоры велись на повышенных тонах. Менеджеры в разговоре с нами хамили, угрожали, говорили, что им все равно, ведь договор был подписан добровольно, а следовательно никаких претензий мы даже не имеем право заявлять, — вспоминает Анна. — Мало того, что нас обманули по деньгам, так еще и по комплектации автомобиля. Обещали модель с центральным замком, а по факту его не оказалось. Мы вызвали полицию. Прибывшие сотрудники о чем-то долго разговаривали с менеджерами салона. С нас взяли объяснения, мы написали заявления. Также оставили претензию на имя Аббасова Вамина Аббасовича, который в нашем договоре был указан как директор ООО «Горизонт». В претензии супруг просит расторгнуть сделку в одностороннем порядке. На имя прокурора Волгоградской области Дениса Костенко подали заявление с просьбой организовать проверку по факту мошеннических действий со стороны автосалона «Аларм». 


В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что заявления от пострадавших, находившихся в автомобильном салоне, зарегистрированы. 

— Будет проведена проверка и принято решение в соответствии с законодательством, — добавили в областном главке МВД.     

Своей историей взаимодействия с «Алармом» поделился с V102.RU в процессе подготовки данного материала еще и иностранец по имени Остин. Со слов молодого человека, он также наткнулся в Сети на привлекательное по цене предложение о продаже авто с пробегом. 

— Первоначально был выставлен автомобиль всего за 700 тысяч рублей. Мне предложили приехать в салон 20 ноября — я согласился. На месте мне сказали, что 700 тысяч это цена без страховок и допов. Всего мне насчитали 1,3 миллиона. Естественно эта машина таких денег не стоила, и я хотел было уезжать, как мне предложили другую — иномарку марки Peugeot белого цвета. Она была подержанной, но меня убедили сесть за руль. Машина оказалась на ходу, ничего странного я тогда не заметил. Посмотрел немного еще и взял за 1,3 миллиона. Но уже на следующий день начались проблемы. Машина завелась лишь с третьего раза. Когда выжимал педаль газа, она еле тянула. Я снова вернулся в салон, где мне сказали, что проблема в свечах. Все поменяли, но лучше от этого не стало. На следующие сутки опять еле завел. Приехал обратно в «Аларм». Менеджеры заявили, что нужно писать заявление с подробным объяснением, что я от них хочу, и тогда, возможно, они смогут что-то сделать. Но в салоне, я как раз встретил своих товарищей по несчастью. Этих людей, как оказалось, тоже нагло обманули. Тогда я понял, что это отлаженная система и стал искать адвоката. Будем через суд возвращать деньги. 


На сайте автосалона «Аларм» потенциальным клиентам предлагают продажу и обмен по трейд-ин автомобилей различных марок. Обещают быстро, бесплатно и без лишних движений оценить авто. Тут же готовы предложить кредит. Салон манит скидками и готов оплатить проезд в офис из любого региона России. 

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректором и бенефициаром ООО «Аларм», зарегистрированного 19 июня 2023 года в Волгограде по улице имени Маршала Еременко, 3Б, является Аббасов Тимур Раминович. Причем сведения в ЕГРЮЛ признаны недостоверными. Основой вид деятельности, указанный как розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах, нуждается в лицензировании. 

Тимур Аббасов в свое время был совладельцем ООО «Пилот М», которое торгует оптом легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами. Фирма зарегистрирована в Марьино.   


По номеру, указанному на сайте автосалона, пояснили, что Тимур Раминович сегодня находится в офисе. Тем не менее журналистам «Высоты 102» не удалось пообщаться с владельцем ООО «Аларм».

— По телефону он общаться не намерен. Если есть вопросы, приезжайте сюда, но он может в любой момент уехать. У директора постоянно дела, — объясняла девушка-оператор. 

После вопроса, когда удобнее подъехать к Аббасову на разговор, если он хочет личной встречи, сотрудница салона и вовсе бросила трубку. 


Самое интересное, что в договоре, который предоставила информагентству Анна Великотская, продавцом выступает не ООО «Аларм», а ООО «Горизонт» в лице гендиректора Аббасова Вамина Аббасовича. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания, торгующая в розницу легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах, зарегистрирована 18 августа 2022 года в Нижегородском районе Москвы. 

В фирме, которую возглавляет однофамилец директора волгоградского автосалона, числится всего один человек. Последняя имеющаяся в системе «СПАРК» бухгалтерская отчетность содержит нулевые показатели. У компании есть незавершенные исполнительные производства и виды деятельности, подлежащие лицензированию.  


Ранее Вамин Аббасов числился совладельцем ООО «Лайтавто», зарегистрированного в Москве в районе Коньково. В качестве основанного вида деятельности указана, и это не удивительно, розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Юрлицо исключили из ЕГРЮЛ 20 сентября 2023 года. 

Интересно, что в мае 2023 года — за несколько месяцев до исключения из ЕГРЮЛ — по суду ООО «Лайтавто» обязали забрать проданное транспортное средство и вернуть деньги покупателю. Кроме того, организация возместила клиенту моральный ущерб. Информация об этом содержится в открытом доступе. Есть и другие упоминания об организации в сети Интернет. Так, к примеру, на портале «Автомобильный юрист» опубликован подробный разбор схем, по которым работала организация. Авторы данной публикации предупреждают: «В кредитном договоре ставка окажется значительно выше той, которая оговаривалась ранее. Главная цель автосалона  навязать клиенту кредит». 


В открытом доступе можно найти также многочисленные отзывы и о волгоградском автосалоне «Аларм». В частности, на ресурсе Edgo.ru размещены более десятка негативных постов. 

— Поверила обещаниям о быстрой доставке Hyundai Santa Fe. Связалась с этим «Алармом». Неделю ожидания и тишина. Бардак! Ничего о причинах задержки. В один момент я была готова отказаться от этой покупки. И тут мне позвонили, мол, привезли, ждем. Приезжаю — цена выросла! Дело даже не в деньгах, а в отношении. Потеряли клиента. Уверена, что я не последняя пострадавшая, — рассказала 31 октября 2023 года Инна. 

— Уверен, что они с легкостью кинут вас, так же, как и меня. Приехал забрать забронированный и оплаченный Datsun mi-DO, ведь я доверился их словам, к сожалению. Приехав на место, обнаружил, что автомобиль битый. Отказался от покупки, потребовал вернуть мои деньги. Заявили, что не могут этого сделать, так я сам отказался. Короче говоря, «Аларм» — обманщики и кидалы, — солидарен с Инной пользователь под ником Жора, разместивший пост 7 сентября 2023 года. 

— Никогда больше не поведусь на красивые обещания сотрудников салона «Аларм»! Эти люди обманщики и аферисты, которые уверены в своей неуязвимости. Обещали новую LADA Granta универсал, но подсунули автомобиль с серьезными повреждениями. Вместо того, чтобы признать свою ошибку, менеджер начал отмазываться и нести всякую чушь. Кто-то же должен понести ответственность! — считает Иван.


Редакция ИА «Высота 102» просит прокуратуру Волгоградской области организовать проверку деятельности автосалона и дать надлежащую правовую оценку действиям сотрудников.

Если вы столкнулись с неправомерными на ваш взгляд действиями сотрудников салона «Аларм», свяжитесь с редакцией информагентства по номеру 8 937 55 66 102.   

Видео: читатели ИА «Высота 102» 

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