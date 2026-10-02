В ЦПКиО началось строительство амфитеатра на 1500 мест





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда (ЦПКиО) началось строительство амфитеатра вместимостью 1500 гостей. Как рассказали в пресс-службе парка, он расположится рядом с самым большим фонтаном будущего ансамбля. По задумке архитекторов парка, отсюда откроется лучший вид на светомузыкальное шоу.

Подготовка к строительству амфитеатра стартовала с вертикальной планировки, по которой спецтехника готовит основание для фундамента. Амфитеатр займёт более 1000 кв. метров и будет состоять из двух уровней. Посадочные места оформят в виде скамеек разной длины, каждый уровень оборудуют неоновой подсветкой и точечными светильниками, подходы обеспечат лестничные марши. Дополнительно появятся зелёные зоны с клумбами, а по периметру амфитеатра высадят крупные деревья с раскидистой кроной для естественной тени.

После подготовки участка подрядчик перейдёт к фундаменту и монтажу каркаса.

Вечером гости ЦПКиО смогут наблюдать шоу фонтанов со спецэффектами, лазерами и живым огнем. Строительство фонтанного ансамбля ведется при поддержке Правительства РФ – проект включен в постановление №141 о развитии внутреннего туризма.

Отметим, что параллельно в парке продолжается возведение и самих фонтанов. На площадке готовятся к монтажу насосные группы, форсунки и другие элементы. Также благоустраивается прилегающая территория – здесь появится пространство для тихого семейного отдыха и прогулок.