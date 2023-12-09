В редакцию V102.RU продолжают поступать сообщения от недовольных клиентов автосалона «Аларм», расположенного по улице Маршала Еременко, 3Б в Краснооктябрьском районе Волгограда. Помимо волгоградцев о странных схемах продажи машин рассказала жительница Астраханской области. По словам инвалида III группы, представившейся Натальей, она вместе с семьей отправилась за машиной в Волгоград и после подписания договора купли-продажи оказалась в финансовой кабале, впрочем, как и другие покупатели, которые польстились на скидки и сладкие речи менеджеров.

— Я инвалид, у меня ребенок-инвалид I группы. Мы с мужем искали машину, чтобы было легче с детьми. Ведь нам часто нужно ездить к врачам. Стали искать объявления в Интернете. Сразу всплыл автосалон «Аларм». Позвонили, нам сказали, что у них есть LADA Granta по акции за 550 тысяч рублей, но нужно быстрее покупать, может уйти. У нас в области такой автомобиль стоил миллион. Мы посоветовались с супругом и решили ехать в Волгоград, — рассказала Наталья. — Это было в августе 2023 года. Отправились всей семьей на автобусе: я, муж и двое детей. Помню, что было очень жарко, 10-летний сын из-за своего состояния постоянно капризничал. Утром 22 августа мы оказались у дверей салона. Нас уже ждали, любезно встретили, проводили внутрь, угостили чаем. Для меня это было неожиданно. В процессе разговора пояснили, что тот автомобиль, о котором мы говорили по телефону, к сожалению уже продали. Но есть другой вариант — LADA XRAY 2019 года с пробегом за 900 тысяч в кредит, но сотню нам сразу сбросили. Я еще подумала, что странная какая-то скидка. Автомобиль с виду нам понравился, такой семейный, будет удобно в Москву ездить с сыном на лечение.

Затем, по словам Натальи, они сами подали заявку в один из банков, которую им одобрили, но менеджеры неожиданно поставили свои условия.

— Они категорически были против, чтобы мы кредитовались в своем банке. Объяснили это тем, что у них какие-то свои правила. Будут сами звонить и искать нам выгодное предложение. Мы с таким первый раз столкнулись, но решили, если так нужно, пускай поищут. Я пенсию получаю, мой муж сварщиком работает. Общий доход небольшой. Тогда в «Аларме» нам предложили при оформлении заявки завысить зарплаты, мол, иначе не дадут кредит. Получилось, что я безработная стала «получать» 40 тысяч рублей, а муж все 70. Нас успокоили, мол, это нормальная практика, все так делают. И тут же, будто в подтверждение слов менеджера, нам одобрил кредит один из банков от салона. Посчитали все вместе с процентами, выходит 1 миллион 450 тысяч рублей. Сели подписывать, нам выдали огромную стопку бумаг. И мы как бы через листочек подписывали, типа кальки, но читать не давали, все время торопили. Тут еще сын стал капризничать. Лето, жара, ну мы и делали все в темпе, не глядя, лишь бы быстрей все решить, — вспоминает Наталья.

Затем семья благополучно покинула салон на приобретенном автомобиле. Проблемы начались, когда супруги попытались включить кондиционер.

— В тот день было очень жарко. Мы включили, не поймем — просто воздух идет и все, в салоне так же душно. Нашли автомастерскую в Волгограде. Заехали туда. Мастер посмотрел, сказал, что машина битая, фреон нельзя заправить. Пять тысяч мы потратили. Посоветовали сдать ее обратно в салон. Мы снова направились в «Аларм». На часах уже было около семи, но они до восьми работают, поэтому успели, — уточняет Наталья.

Менеджеры очень удивились возникшей с машиной проблеме.

— Они стали отрицать, что она битая. Я настаивала на расторжении договора, на что мне ответили, что, мол, мы купили и не имеем права возвращать. Нас просто не стали слушать и грубо отнеслись. Сын начал плакать, дочь-подросток тоже нервничала. Вышел хозяин Аббасов Тимур, молодой, под 30 лет, начал нас уговаривать. Он сам лично что-то посчитал на компьютере и сказал, что готов оплатить наши издержки по кондиционеру. На этом мы разошлись и в ночь отправились обратно домой, — добавляет астраханка.

На следующее утро Наталья поняла, что их с супругом серьезно обманули.

— Мы стали внимательно просматривать договор и только тут заметили, что общая сумма уже не 1,4, а 2,5 миллиона рублей в кредит на восемь лет вместо первоначальных семи. Мне стало плохо, пришлось вызывать скорую. Затем мы проконсультировались с юристами. Нам пояснили, что нужно возвращаться и расторгать договор. Ведь по закону о защите потребителей у нас есть на это 14 дней, — продолжает Наталья. — Мы снова поехали в Волгоград в салон «Аларм». Внутри в то момент находился хозяин Аббасов, а менеджеров, которые красиво разговаривали уже не было. Мы высказали все претензии: машина битая, сумму в договоре сделали больше, а отделения банка, куда нужно платить, в нашем регионе вообще нет. Только есть вариант оформлять перевод с дополнительной комиссией. Претензию от нас Тимур не захотел принимать, пригрозив, что, если мы только дернемся, то у него в штате 14 юристов и нам ничего не светит в суде. А мы еще будем должны компенсацию за судебные расходы. Единственное, он нас типа успокоил: «Вы можете через полгода платежей рефинансировать кредит».

Женщина, несмотря на запугивания, хотела подать в суд, но астраханские юристы не взялись за это дело.

— Им невыгодно в Волгоград ездить, так они сказали. Кредит, который на нас навесили, пришлось погашать в Москве. Нам заняли денег в рассрочку знакомые. Мне пришлось еще взять кредит 300 тысяч. В итоге моя семья лишилась больше 2,5 миллиона рублей. Деньги все равно нужно отдавать. А чем? Мы сейчас в полном отчаянии. Что нам делать? — еле сдерживая слезы, задается вопросом астраханка. — Нас подло обманули, воспользовавшись нашим положением, что инвалиды. В соцсетях указали одну цену, продали в два раза дороже, я и не заметила вовремя, как они все ловко подменили. Мы не ожидали такой жестокости. Они так мило разговаривали, чаем нас поили, интересовались, как мы доехали. В голове не укладывается. Как земля носит таких людей?

Наталья говорит, что случайно наткнулась в Сети на публикацию про пострадавших клиентов салона «Аларм» и это подарило ей небольшую надежду, что все может обернуться в сторону потерпевших.

— В Астраханской области мы записались к прокурору. Не знаю, даст ли это хоть какой-то результат. Я готова свидетельствовать, если будут нужны мои показания, снова приехать в Волгоград. Хозяин «Аларма» вогнал нас в долговую яму. Я до сих пор помню его слова про 14 юристов. Похоже, что у него там все схвачено. Возможно, что он захочет с нами расправиться, если мы будем упорствовать в отстаивании своих прав. Я уже ничего не исключаю, — поделилась опасениями женщина.

Напомним, что в редакцию ИА «Высота 102» обратилась волгоградка Анна Великотская, которая утверждает, что ее супруг стал жертвой обмана при покупке нового автомобиля LADA Granta в автосалоне «Аларм». Со слов женщины, конечную цену в договоре купли-продажи завысили почти в два раза, а срок выплаты кредита увеличился на год. В итоге вместо изначально обозначенных 1,7 миллиона рублей мужу Анны необходимо выплатить более 3,5 миллиона. Своей историей приобретения иномарки, которая стала заводиться через раз спустя сутки после поездки в салон, поделился иностранец Остин.

После публикации на «Высоте 102» прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда начала проверку. Анна Великотская в свою очередь заявила о шантаже со стороны сотрудников автосалона «Аларм».

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